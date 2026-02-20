Szabadság tér ’56 – visszatér a képernyőre az M5 sorozata

Tíz évvel a bemutatót követően az M5 kulturális csatorna a 70 évvel ezelőtti, 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójához kapcsolódva, a közös nemzeti emlékezet ápolásának jegyében tűzi ismét műsorára Rákay Philip történelmi-ismeretterjesztő sorozatát. A Szabadság tér ’56 február 28-tól szombatonként 17:50-től látható az M5-ön, a vetítést pedig február 23-tól a Szilánkok a forradalomról című miniepizódok vezetik fel, minden este 20:50-től a Dunán.

A Szabadság tér ’56 epizódjait tíz évvel ezelőtt, 2016-ban láthatta először a nagyközönség. A sorozatban az első világháborútól a Tanácsköztársaságon és Trianon történelmi következményein át a második világháborúig, majd az azt követő diktatórikus hatalomgyakorlás időszakáig rajzolják fel azt a társadalmi, politikai és morális folyamatot, amely az 1956-os forradalomhoz vezetett.

Az ismétlés a 70 évvel ezelőtti 1956-os forradalom és szabadságharc előtt tisztelgő, közös nemzeti emlékezés része. A sorozat hétről hétre felidézi ’56 hőseinek helytállását, bemutatja a forradalom leverését követő megtorlások rendszerét, és segíti annak megértését, milyen erkölcsi és társadalmi erőforrásokból táplálkozott az ellenállás, a magyar identitás meghatározó, nemzetformáló pillanata.

Hetven év távlatából különösen fontos, hogy a közszolgálati média teret adjon az emlékezésnek és a történelmi tudat erősítésének. A rendszerváltoztatás óta eltelt évtizedekben kevés olyan, széles ívű és szakmailag megalapozott televíziós vállalkozás született, amely ilyen komplex módon dolgozta volna fel a kommunista diktatúra korszakát és az 1956-os forradalom örökségét.

A 20. századi magyar történelem meghatározó fordulópontjait rendszerszintű összefüggéseiben bemutató széria hiteles forrásokra épít: korabeli híradófelvételeket, eredeti dokumentumokat, fotókat és filmrészleteket jelenít meg, amelyeket történészek, közéleti szereplők és szemtanúk megszólalásai egészítenek ki. A sorozat egyik meghatározó alkotója, Rákay Philip közreműködésével az epizódok strukturált, szakmailag megalapozott narratívában tárják fel az eseményeket.

Szabadság tér ’56 – február 28-tól, szombatonként 17:50-kor az M5 műsorán.

Szilánkok a forradalomról miniepizódok – február 23-tól 20:50-kor minden nap a Dunán.

