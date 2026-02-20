Ötvenszeresére kell növelni a fegyvergyártást az unió országaiban – jelentette az Európai Bizottság védelmi biztosa

Az Európai Bizottság azt követeli, hogy az EU országainak katona-ipari komplexumai ötvenszeresére növeljék termelésüket – erről Andrius Kubilius európai védelmi és űrügyi biztos a madridi védelmi fórumon nyilatkozott az EurAsia Daily szerint.

Az EurAsia Daily szerint a védelmi biztos azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy szerinte Ukrajna a háború 2022-es kezdete óta ötvenszeresére növelte katonai termelését.

„Az európai ambícióknak ugyanennek kellene lenniük.”

„Új gyárakat kell építeni, a legújabb berendezéseket kell használni, képzett munkásokat kell bevonni ennyi fegyver előállításához” – jelentette ki Andrius Kubilius. Úgy vélte, hogy ehhez az EU-országoknak garantálniuk kell az iparnak a hosszú távú és stabil fegyverkeresletet, ami szerinte Európa békéjéhez szükséges. Ezzel kapcsolatban felszólította a közösség törvényhozó szintjén a tagjait, hogy rögzítsék a nagy katonai készletek fenntartásának szükségességét, hogy a katonai-ipari komplexumok bízzanak a befektetések megbízhatóságában – írja az EurAsia Daily.

Mindeközben Németország kifogyott a légvédelmi rakétákból, és nem tud többet adni Ukrajnának, erről Johann Wadephul külügyminiszter beszélt a Deutschlandfunk közszolgálati rádiónak adott interjúban. A német külügyi tárca vezetője szerint a készletek kimerülése is hozzájárult ahhoz, hogy az európai szállítások üteme lassabb a vártnál.

„Egyszerűen nincs több”

– közölte a miniszter. Megjegyezte ugyanakkor, hogy az újonnan gyártott rakéták egy európai finanszírozású mechanizmuson keresztül közvetlenül Ukrajnába kerülnek. Wadephul azután beszélt erről, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián arról beszélt: Kijev egyre inkább kifogy az elfogórakétákból.

Johann Wadephul úgy fogalmazott, hogy a Németország raktáraiban megmaradt föld-levegő rakétákból – köztük az amerikai gyártású Patriot rendszerekhez tartozókból – már nem tudnak többet átadni Ukrajnának.

