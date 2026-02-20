Orbán Viktor is ott lesz a Ferihegyi 3-as terminál alapkőletételénél

Harmincnyolc órás amerikai útja után, megérkezve a Ferihegyi repülőtérre, Orbán Viktor miniszterelnök ott lesz az új terminál alapkőletételénél.

Harmioncnyolc órás amerikai útjával kapcsolatban a miniszterelnök a repülőtéren, közösségi oldalára feltöltött rövid videójában annyit mondott: „Washington bevéve, ott jól áll a szénánk.”

Folytatva a munkát, pénteken részt vesz a Ferihegyi 3-as terminál alapkőletételénél.

„Borotválkozás, aztán alapkőletétel” – fogalmazott, majd hozzátette, hogy mindez egy

egymilliárd eurós beruházás keretében valósul meg.

Hozzátette: ez fantasztikus dolog.

Indul a munka

A Budapest Airport által közölt tervek szerint 2028 végéig egy kétszer háromsávos új közutat alakítanak ki a meglévő nyomvonal korszerűsítésével. 2035-re pedig új vasútvonal épülhet, és párhuzamosan elkészülhet a most elindított ferihegyi 3-as terminál is.

A megvalósítás sorrendjében először a repülőtér közúti megközelíthetőségét fejlesztik: az Üllői út külső szakasza és a légikikötő közötti 12 kilométer hosszú, kétszer háromsávos gyorsforgalmi út, valamint a kapcsolódó beruházások mintegy 200 milliárd forintból készülhetnek el 2028 végére. Az év végén még zajlott a kiviteli tervek véglegesítése, az engedélyek megszerzését pedig 2026 első felére valószínűsítik. Ezt követően körülbelül két évig tarthat az építkezés.

Korábbi hírek szerint az új terminál építése körülbelül nyolc évig tart, és a költségvetés megközelítőleg 400 milliárd forint. A cél az, hogy a 3-as terminál 2035-re történő átadása egybeessen a reptéri vasút elkészülésével – írja az Origo. A szintén mintegy 400 milliárd forintos beruházás keretében 27 kilométer hosszú, óránként 160 kilométeres sebességre alkalmas vasúti pályát terveznek Kőbányától Monorig. Innen az országos vasúthálózathoz csatlakozva a megyei jogú városok is közvetlenül elérhetővé válnak.

Kiemelt kép forrása: Orbán Viktor hivatalos Facebook oldala