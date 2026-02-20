Orbán Viktor: Amíg nemzeti kormány van, addig a reptér és más hasonló stratégiai befektetés magyar kézen lesz, és a magyar embereknek termel hasznot

A mi előnyünk regionális, európai, sőt világ összefüggésben is, hogy nekünk vannak a világon talán a legjobb, de mindenképpen a világ legjobbjai között jegyzett munkásaink – mondta Orbán Viktor pénteken a ferihegyi repülőtéren az új terminál alapkőletételén. A miniszterelnök azt ígérte, „világszínvonalú és rohamléptékben fejlődő repteret építünk”, majd biztosította hallgatóságát: amíg nemzeti kormány van, addig a reptér és még jó néhány hasonló stratégiai befektetés magyar kézen lesz, és a magyar embereknek termel hasznot.

Orbán Viktor beszédében felidézte: sűrű hete volt. Megalapította Korda Györggyel az ulti DPK-t, tegnap Donald Trumppal a Béketanácsot, ma pedig a reptér harmadik termináljának alapkövét teszik le. Emlékeztetett rá, hogy a korábbi kormány eladta a repteret. Ráadásul egy olyan külföldi befektetőcsoportnak, amely a rövid távú nyereséget tartotta legfontosabb céljának. Az akkori befektetők megelégedtek egy nemzetközi viszonylatban közepes méretű és jelentőségű reptérrel.

Mi, magyarok azonban egy világszínvonalú és rohamléptékben fejlődő repteret akarunk magunknak. Találkozási ponttá akarjuk tenni Magyarországot

– jelentette ki a miniszterelnök.

Emlékeztetett arra is, hogy 2020 óta másfélszeresére nőtt a Magyarországra érkező turisták száma, a nálunk elköltött pénz mennyisége 2024-ben rekordot döntött.

Régóta dolgoznak rajta, hogy visszaszerezzék a repteret. Ehhez találtak egy kiváló francia partnert is – emlékeztetett. Kiemelte, hogy tavaly rekordot döntött az utasforgalom. A reptér jövedelme negyedével több lett a vártnál, a beruházás így két évvel hamarabb készül el a tervezettnél

– mondta Orbán Viktor. Közölte: a húszmilliós utasforgalomhoz elengedhetetlen egy vadonatúj reptéri terminál.

– A két legfontosabb fejlesztés már folyamatban van, koncessziót írtunk ki a repteret a Nyugati pályaudvarral összekötő vasút megépítésére, és kezdődhet az új terminál felépítése is, amely egymilliárd euróba kerül. Ezzel a legnagyobb ilyen jellegű fejlesztése Közép-Európának itt valósul meg. A régió legfontosabb kereskedelmi és turisztikai központjává válhatunk az évtized végére, ha minden a tervek szerint halad – részletezte a miniszterelnök, aki hangsúlyozta, hogy

a legnagyobb veszélyt a háború jelenti, ami blokkolja a gazdaságot és itt van a szomszédságban, ami nem egy turistacsalogató dolog. Ezért nekünk ebből a háborúból ki kell maradnunk, fontos, hogy minden magyar állampolgár jól gondolja meg, hogyan akarja folytatni az életet április után.

Egyet mondhatok, amíg nemzeti kormány van, addig a reptér és jó néhány stratégiai befektetés magyar kézben lesz és a magyar embereknek termel hasznot. Ez a járat Budapestről indul, és nem kér átszállást Brüsszelben – jelentette ki a kormányfő.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)