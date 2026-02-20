Orbán Balázs: Magyar Péter Brüsszel és Kijev miniszterelnök-jelöltje

„Magyar Péter Brüsszel és Kijev miniszterelnök-jelöltje” – közölte Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója és a kormánypártok kampányfőnöke.

Nemrég beszámoltunk arról, hogy Magyar Péter a közösségi oldalán jelentette be, hivatalosan is a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje.

Orbán Balázs a Facebookon reagált a hírre. A politikai igazgató úgy fogalmazott posztjában:

„Eldőlt: Magyar Péter Brüsszel és Kijev miniszterelnök-jelöltje. Most viszont a magyarokon a sor!”

Korábban az is felvetődött, hogy akár Kapitány István, a párt gazdaságpolitikai és energetikai szakértője is lehet a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje, de ezt ő maga elutasította.

Orbán Viktor miniszterelnök-jelöltségét már korábban megerősítette a Fidesz–KDNP.

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a Hatvani Sport- és Rendezvénycsarnokban 2026. január 31-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)