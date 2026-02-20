Nem indul az MSZP a 2026-os országgyűlési választáson, hogy támogassa az ellenzék legerősebb jelöltjeit

Az MSZP nem indul a 2026-os országgyűlési választáson – így döntött a párt kongresszusa. Az ellenzéki párt az MTI-vel pénteken azt közölte: a választáson minden egyéni országgyűlési választókerületben a legtöbb, változást akaró polgárt elérni képes ellenzéki jelöltet támogatják, köztük Kunhalmi Ágnest, Hiller Istvánt, Szabó Sándort és Vajda Zoltánt.

„A jelenlegi választási rendszer törvényesített csalásra épül, működése igazságtalan és esélykorlátozó a mai rezsim leváltása szempontjából. Jobboldali demagógia uralja a közéletet, a mai rezsim a nagyvállalatok profitját helyezi a magyar emberek biztonsága, megélhetése és egészsége elé” – írták a közleményben.

Úgy vélik, ebben a rendkívüli helyzetben „csak rendkívüli úton győzhető le a rezsim”: ha minden egyéni választókerületben kizárólag a legerősebb ellenzéki jelölt indul a Fidesz jelöltjével szemben.

Hozzátették: ezért támogatják Budapest 8-as választókerületében Kunhalmi Ágnes, 14-es választókerületében Vajda Zoltán, 16-os választókerületében Hiller István, Csongrád-Csanád megye 1-es választókerületében Szabó Sándor indulását, mivel ők választókerületeikben nem csak győzhetnek, de kétharmados arányú győzelmet érhetnek el.

Minden más választókerületben arra kérik támogatóikat, hogy a legesélyesebb ellenzéki jelöltre szavazzanak.

Közölték: a kampányban folyamatosan bemutatják, mi az a baloldali ajánlat, amelyhez a rezsim leváltása után kérik majd a magyarok támogatását. A kampányban mozgósítanak a változás érdekében, és mindent megtesznek azért, hogy ne jöhessen létre egy Fidesz – Mi Hazánk koalíció a következő Országgyűlésben – írták.

Úgy fogalmaztak: 2026 után ott lesznek, hogy számonkérjék az új kormányon a szolidaritás, az emberség, az esélyteremtés, a társadalmi igazságosság, a dolgozók védelmének értékeit. Kormányváltás után azonnal kezdeményezik egy új, arányosabb választási rendszer kidolgozását, hogy igazságosabb politikai verseny és szolidárisabb Magyarország épülhessen.

„A cél világos: kormányváltás 2026-ban és egy új, szolidárisabb korszak megnyitása. Magyarország egyetlen felelős baloldali pártjaként ehhez kérjük minden támogatónk segítségét a jövőben is” – áll a Magyar Szocialista Párt közleményében.

Kiemelt kép: MTI/Vajda János