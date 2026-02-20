„Nem erőltetjük, nem gyakorolunk nyomást és nem szabunk határidőt Ukrajnának” – jelentette ki Brüsszel a Barátság vezeték ügyében

Az Európai Unió cáfolja azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint nyomást gyakorolna Ukrajnára annak érdekében, hogy felgyorsítsa a Barátság vezeték javítását, amelyen keresztül orosz kőolaj érkezhetne Magyarországra és Szlovákiába – erről az Európai Bizottság szóvivője, Anna-Kajsa Itkonen beszélt egy brüsszeli sajtótájékoztatón.

„Az EU nem támasztott követeléseket és nem szabott határidőket Ukrajnának a Barátság kőolajvezeték javításával kapcsolatban” – közölte Itkonen, aki korábban azt állította, hogy „rövid távon nem áll fenn ellátásbiztonsági kockázat Magyarország és Szlovákia számára”, mivel mindkét ország 90 napra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik.

A Strana Today beszámolója szerint a szóvivő tájékoztatást adott arról, hogy az Európai Bizottság jelenleg kapcsolatban áll az ukrán, a szlovák és a magyar hatóságokkal annak érdekében, hogy tisztázza a vezeték javításának várható időpontját.

„Kapcsolatban vagyunk az ukrán hatóságokkal a vezeték javításának ütemezéséről. Nagyon fontos, hogy ezt ne értelmezzék félre úgy, mintha bármilyen nyomást gyakorolnánk Ukrajnára. Nem erőltetjük, nem gyakorolunk nyomást és nem szabunk határidőket Ukrajnának”

– áll a szóvivő nyilatkozatában. Hozzátette: az Európai Bizottság szerint Kijev emberfeletti erőfeszítéseket tesz energetikai infrastruktúrájának helyreállítása érdekében.

Egyértelmű ukrán politikai zsarolás történik Szijjártó Péter szerint

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába. Kijev szerint a rendszert ért orosz támadás és az azt követő műszaki problémák okozták a leállást, a magyar és a szlovák vezetés azonban úgy látja, hogy az ukrán fél politikai okokból késlelteti a javításokat, amivel a Kreml is egyetértett.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a vezeték leállítása az ukránok részéről egyértelmű politikai zsarolásnak tekinthető Magyarországgal szemben. A tárcavezető ennek nyomán jelentette be az Ukrajnába irányuló dízelszállítások felfüggesztését, amelyhez később Szlovákia is csatlakozott, és aminek következtében rendkívüli ülést hívott össze az Európai Bizottság az olajkoordinációs csoport számára. A két ország figyelmeztetett arra is, hogy a jelenlegi lépések akár további energetikai intézkedésekkel bővülhetnek, ha a helyzet nem rendeződik.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón azt mondta: február 6. óta nem lenne akadálya az újraindításnak, az ukrán fél erre mindig egy-két napot kért, de a lépés mindeddig nem történt meg. Elmondta: garantált Magyarország ellátásbiztonsága, a kormány felszabadította a stratégiai kőolajkészletet, ami három hónapnál hosszabb időre elegendő, emellett a Mol Horvátországon keresztüli szállítással 500 ezer tonna orosz olajat rendelt meg.

A vállalat által megrendelt, alternatív tengeri szállítmányok Szijjártó Péter tájékoztatása szerint március elején érkezhetnének meg a horvátországi kikötőbe (ahonnan öt-tíz napba kerülne, amíg a Mol két magyarországi, illetve szlovákiai finomítójába ez a kőolaj eljut), amely segítségével a stratégiai tartalékoknak csak kisebb részét kellene felhasználni. Horvátország azonban elutasította azt a kérést, hogy az Adria-kőolajvezetéken keresztül orosz kőolaj érkezhessen Magyarországra.

Orbán Viktor: Zelenszkij nyíltan beavatkozott a magyar választásokba

A miniszterelnök korábban kijelentette: azzal, hogy Ukrajna leállította az orosz kőolaj áramlását a Barátság vezetéken keresztül, Zelenszkij beavatkozott a magyar választásokba. Véleménye szerint mindezt azért tették, hogy zűrzavart keltsenek, és ezzel elősegítsék céljukat: bármi áron egy ukránpárti kormány kerüljön hatalomra Magyarországon. „Most képzeljék el azt a választási kampányt, ahol azzal kell szembenéznem, hogy hirtelen ezer forint a benzin ára”, vagy megduplázódik a rezsiköltség – fogalmazott Orbán Viktor, aki egyúttal hangsúlyozta, hogy Magyarország „ki fogja védeni” ezt a támadást.

A kormányfő csütörtökön Washingtonban, a Béketanács első ülése után tartott sajtótájékoztatón kijelentette, hogy

azok zárták el a Barátság kőolajvezetéket, akik fölrobbantották az Északi Áramlatot: ezek az ukránok.

A miniszterelnök elmondta, „kétségkívül igaz”, hogy január végén történt orosz támadás a vezeték környékén, „de a Barátság vezeték nem sérült meg”. […] „A Barátság kőolajvezeték működőképes, semmilyen akadálya nincs annak, hogy az ukránok megindítsák az olajszállítás” – jelentette ki.

Kiemelt kép: A Barátság II. kőolajvezetéknek a Mol Dunai Finomítójába belépővezetéke a főelzáró csappal, előtérben emléktábla Százhalombattán 2013. július 25-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)