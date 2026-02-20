Már építik harcállásaikat az iráni iszlamisták, miközben Donald Trump ultimátumot küldött a terrorállamnak

Az amerikai konzervatív tévécsatorna interjút készített Alireza Dzsafarzadehhel, az Iráni Ellenállás Nemzeti Tanács (NCRI), iráni ellenzéki szervezet helyettes vezetőjével, aki elmondta: az újonnan közzétett műholdképek azt is bizonyítják, hogy a rezsim felgyorsította erőfeszítéseit a 2 milliárd dolláros urándúsító képességeinek helyreállítására.
„Felkészül (a rezsim) egy lehetséges háborúra azzal, hogy megpróbálja megőrizni nukleáris fegyverprogramját és biztosítani annak védelmét”
– magyarázta az iszlamista rezsim előkészületei mögötti motivációkat Alireza Dzsafarzadeh.
A Fox News ezenfelül közzétette a Planet Labs által rögzített és megosztott műholdfelvételeket az iszfaháni komplexumról, igazolva ezzel a Dzsafarzadeh által elmondottakat. Alireza Dzsafarzadeh szerint az iszfaháni munkálatok a centrifuga program újrakezdésére és más, urándúsítással kapcsolatos tevékenységek újraindítására irányulnak. Az urándúsítás újraindítása az iráni létesítményben azért is figyelemre méltó, mivel a tavaly júniusi Éjféli kalapács-hadművelet során – ez volt az amerikai légicsapások fedőneve – az amerikai légierő elvileg megsemmisítette a létesítményt a fordói és a natanzi üzemekkel együtt.
A Fox News szerint az iszfaháni üzemhez hasonló munkálatok zajlanak Fordónál és Natanznál is, hozzáteszik: a felvételek épp a genfi tárgyalások idején készültek, amikor az iráni iszlamista tisztviselők az amerikaiakkal tárgyaltak.
„Ali Hámenei legfelsőbb vezető beleegyezett a nukleáris tárgyalásokba, mivel ez kulcsfontosságú időt adna a rezsimnek arra, hogy elkerülje vagy korlátozza a nyugati konfrontáció következményeit”
– mondta Dzsafarzadeh. „Teherán megpróbálja megmenteni a nukleáris fegyverprogramjának megmaradt részét, és gyorsan újjáépíteni” – tette hozzá. „Jelentős befektetéseket fektetett a nukleáris fegyverprogramba, mint a rezsim túlélésének kulcsfontosságú eszközébe” – fűzte hozzá.
Alig két hete maradt a terrorállamnak arra, hogy megegyezzen az amerikaiakkal
Donald Trump amerikai elnök a Béketanács február 19-ei alakuló ülésén elmondott beszédében kitért az amerikai-iráni tárgyalásokra is, az elnök ekkor egy 10–15 napos időintervallumot határozott meg, vagyis ennyi időt adott az iszlamista terrorállamnak, hogy elfogadja az amerikai követeléseket – számolt be erről a Jewish News Syndicate.
„Egy érdemi megállapodást kell kötünk (…) máskülönben rossz dolgok fognak történni”
– fogalmazott Donald Trump. Ezt követően emlékeztetett a tavaly júniusi légi hadjáratra, valamint kilátásba helyezte az újabb bombázásokat, amennyiben nem születik megállapodás. „Egy lépéssel tovább kellene mennünk, vagy sem. Talán képesek leszünk megállapodni” – közölte.
„Egy olyan 10 napon belül majd kiderül”
– mondta Donald Trump.
Az Egyesült Államok január és február folyamán nagyszabású mozgósításba kezdett a Közel-Keleten, F-22-es és F-35-ös harcirepülők és KC-135-ös sztratotankerek, valamint hadihajók és repülőgép-hordozó anyahajók – köztük a USS Abraham Lincoln – érkeztek a térségbe és az iráni felségvizek környékére, valamint THAAD és Patriot légvédelmi rendszereket is telepítettek. Genfben a héten – ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán – háromórás tárgyalást tartottak amerikai és iráni képviselők, az egyeztetések után J.D. Vance amerikai alelnök arról beszélt:
„a tárgyalások egyes pontokon biztatóak voltak, ugyanakkor világos, hogy Irán egyelőre nem hajlandó elfogadni Washington legfontosabb feltételeit”.
Amerikai kormányzati források korábban arról számoltak be, hogy a Fehér Ház két hetet adott Teheránnak arra, hogy részletes javaslattal álljon elő, ezeket Donald Trump megerősítette csütörtökön, Washingtonban.
Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (b) és Ali Hámenei ajatollah, iráni legfelsőbb vezető sziluettje, háttérben baloldalon az amerikai, jobboldalon az iráni zászlóval (Fotó: Shutterstock)