Már építik harcállásaikat az iráni iszlamisták, miközben Donald Trump ultimátumot küldött a terrorállamnak

Az iráni iszlamista rezsim újrakezdte nukleáris programját, ezenfelül műholdfelvételek tanúsága szerint elkezdték kiásni azokat az alagutakat, amelyek a tavalyi amerikai és izraeli légicsapásokban megsemmisültek – erről ír a Fox News. Mindeközben Donald Trump amerikai elnök a Béketanács február 19-ei alakuló ülésén 10–15 napos határidőt szabott meg az Iránnal való megegyezésre, megerősítve ezzel az erről szóló korábbi értesüléseket.

Az amerikai konzervatív tévécsatorna interjút készített Alireza Dzsafarzadehhel, az Iráni Ellenállás Nemzeti Tanács (NCRI), iráni ellenzéki szervezet helyettes vezetőjével, aki elmondta: az újonnan közzétett műholdképek azt is bizonyítják, hogy a rezsim felgyorsította erőfeszítéseit a 2 milliárd dolláros urándúsító képességeinek helyreállítására.

„Felkészül (a rezsim) egy lehetséges háborúra azzal, hogy megpróbálja megőrizni nukleáris fegyverprogramját és biztosítani annak védelmét”

– magyarázta az iszlamista rezsim előkészületei mögötti motivációkat Alireza Dzsafarzadeh.

A Fox News ezenfelül közzétette a Planet Labs által rögzített és megosztott műholdfelvételeket az iszfaháni komplexumról, igazolva ezzel a Dzsafarzadeh által elmondottakat. Alireza Dzsafarzadeh szerint az iszfaháni munkálatok a centrifuga program újrakezdésére és más, urándúsítással kapcsolatos tevékenységek újraindítására irányulnak. Az urándúsítás újraindítása az iráni létesítményben azért is figyelemre méltó, mivel a tavaly júniusi Éjféli kalapács-hadművelet során – ez volt az amerikai légicsapások fedőneve – az amerikai légierő elvileg megsemmisítette a létesítményt a fordói és a natanzi üzemekkel együtt.

A Fox News szerint az iszfaháni üzemhez hasonló munkálatok zajlanak Fordónál és Natanznál is, hozzáteszik: a felvételek épp a genfi tárgyalások idején készültek, amikor az iráni iszlamista tisztviselők az amerikaiakkal tárgyaltak.

„Ali Hámenei legfelsőbb vezető beleegyezett a nukleáris tárgyalásokba, mivel ez kulcsfontosságú időt adna a rezsimnek arra, hogy elkerülje vagy korlátozza a nyugati konfrontáció következményeit”

– mondta Dzsafarzadeh. „Teherán megpróbálja megmenteni a nukleáris fegyverprogramjának megmaradt részét, és gyorsan újjáépíteni” – tette hozzá. „Jelentős befektetéseket fektetett a nukleáris fegyverprogramba, mint a rezsim túlélésének kulcsfontosságú eszközébe” – fűzte hozzá.

Alig két hete maradt a terrorállamnak arra, hogy megegyezzen az amerikaiakkal

Donald Trump amerikai elnök a Béketanács február 19-ei alakuló ülésén elmondott beszédében kitért az amerikai-iráni tárgyalásokra is, az elnök ekkor egy 10–15 napos időintervallumot határozott meg, vagyis ennyi időt adott az iszlamista terrorállamnak, hogy elfogadja az amerikai követeléseket – számolt be erről a Jewish News Syndicate.

„Egy érdemi megállapodást kell kötünk (…) máskülönben rossz dolgok fognak történni”

– fogalmazott Donald Trump. Ezt követően emlékeztetett a tavaly júniusi légi hadjáratra, valamint kilátásba helyezte az újabb bombázásokat, amennyiben nem születik megállapodás. „Egy lépéssel tovább kellene mennünk, vagy sem. Talán képesek leszünk megállapodni” – közölte.

„Egy olyan 10 napon belül majd kiderül”

– mondta Donald Trump.

Az Egyesült Államok január és február folyamán nagyszabású mozgósításba kezdett a Közel-Keleten, F-22-es és F-35-ös harcirepülők és KC-135-ös sztratotankerek, valamint hadihajók és repülőgép-hordozó anyahajók – köztük a USS Abraham Lincoln – érkeztek a térségbe és az iráni felségvizek környékére, valamint THAAD és Patriot légvédelmi rendszereket is telepítettek. Genfben a héten – ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán – háromórás tárgyalást tartottak amerikai és iráni képviselők, az egyeztetések után J.D. Vance amerikai alelnök arról beszélt:

„a tárgyalások egyes pontokon biztatóak voltak, ugyanakkor világos, hogy Irán egyelőre nem hajlandó elfogadni Washington legfontosabb feltételeit”.

Amerikai kormányzati források korábban arról számoltak be, hogy a Fehér Ház két hetet adott Teheránnak arra, hogy részletes javaslattal álljon elő, ezeket Donald Trump megerősítette csütörtökön, Washingtonban.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (b) és Ali Hámenei ajatollah, iráni legfelsőbb vezető sziluettje, háttérben baloldalon az amerikai, jobboldalon az iráni zászlóval (Fotó: Shutterstock)