Mandiner: Több vidéki körzetben is magabiztosan vezet a Fidesz

Egy borsodi, egy nógrádi és egy Pest vármegyei választókerületben is magabiztosan vezet a Fidesz – erről ír a Mandiner választókerületi felmérések alapján.

Orbán Viktor miniszterelnök nemrég a a Veszprém vármegyei 3-as körzetben kampányolt Navracsics Tibor mellett, a kormányfő ekkor beszélt arról, hogy magabiztosan vezet a Fidesz az ország ezen részén. Ezzel kapcsolatban a Mandiner nyilvánosságra hozott több olyan választókerületet, ahol Fidesz-többségre lehetne számítani, ha most vasárnap lennének a választások:

a Nógrád vármegyei 1-es számú körzetben 45 százalékot,

a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 7-es körzet 43 százalékot,

míg a a Pest vármegyei 9-es körzetben 40 százalékot szereznének a kormánypártok.

Ezzel szemben a Tisza Párt 32 százalékot, 33 százalékot és 30 százalékot szerezne az érintett körzetekben. Rajtuk kívül csak a Mi Hazánk rendelkezik mérhető támogatással, 5-5 és 7 százalékokkal. A Mandiner megjegyzi, a baloldali intézetek ezeket a körzeteket a Tisza Párthoz sorolják, ugyanakkor ha a Fidesz ekkora előnnyel bír egy agglomerációs körzetben, akkor a Nézőpont Intézet és az Alapjogokért Központ Fidesz-előnyt mutató országos pártpreferencia kutatásai állhatnak közel a valósághoz, szemben az ellenzéki intézet számaival.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)