Magyar Péter bejelentette, hogy ő lesz a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje

Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza Párt elnöksége és képviselőjelöltjei egyhanúan megszavazták, hogy ő legyen a párt miniszterelnök-jelöltje és országgyűlési listavezetője.

„A TISZA elnöksége és 106 egyéni képviselőjelöltje ma egyhangúlag úgy döntött, hogy én vezetem a TISZA listáját az országgyűlési választáson és az április 12-i győzelem után engem javasol arra, hogy vezessem a TISZA-kormányt és szeretett hazánkat” – írta a közösségi oldalán Magyar Péter.

Hozzátette: „A megtisztelő felkérést elfogadom. Készen állok minden tudásommal és energiámmal Magyarországot és a honfitársaimat szolgálni. Isten engem úgy segéljen.”

Korábban az is felvetődött, hogy akár Kapitány István, a párt gazdaságpolitikai és energetikai szakértője is lehet a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje, de ezt ő maga elutasította. A másik oldalon Orbán Viktor miniszterelnök-jelöltségét már korábban megerősítete a Fidesz–KDNP.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)