Lezárták az osztrák határt, már a védelmi bizottságot is össze kellett hívni Sopronban a havazás miatt

A jelentős havazás és erős szél miatt sok baleset és fennakadás volt pénteken Sopronban és környékén. Az időjárás miatt a Sopron–Kelénpatak (Klingenbach) határátkelőt is lezárták, miközben a város védelmi bizottságát is összehívták.

Több helyen autók akadtak el, kamionok csúsztak az árokba Soporonban és környékkén. Németh Ramóna, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője arról tájékoztatta az MTI-t, hogy

több utcában is kidőlt fák vagy leszakadó faágak okoztak fennakadást, amelyek útra, járdára, parkoló autókra dőltek.

Belednél, a 8612-es úton két kamion csúszott az árokba, a járművek a teljes utat elfoglalják, Lövő és Röjtökmuzsaj között pedig több jármű is elakadt.

Mindeközben Farkas Ciprián, Sopron kormánypárti polgármestere a közösségi oldalán azt írta, hogy „rég nem látott mennyiségű hóval kell megküzdenie” a városnak, az utak síkosságmentesítését pedig ellehetetleníti a hóátfúvás. „A helyzet Ausztriában is azonos”, így lezárták a nagyhatárt Sopron és Kelénpatak (Klingenbach) között – tette hozzá a polgármester,

emellett pedig a város védelmi bizottságát is összehívta a rendkívül időjárási körülmények miatt.

Farkas Ciprián szerint a városüzemeltetési cég dolgozói a fő- és tömegközlekedési útvonalak takarítását folyamatosan végzik. Az előrejelzések szerint a kora délutáni órákra eláll a havazás, azonban az erős szél ezt követően is problémát okozhat.

Mindeközben a MÁV-csoport a honlapján azt írta, hogy Győr-Moson-Sopron vármegyében 30–50 perc késéssel közlekedtek az autóbuszok, több települést és megállóhelyet nem tudtak érinteni a járatok. Közöttük van Fertőrákos, Répceszemere, Beled, Csapod, Brennbergbánya, Balf és Ágfalva. A GYSEV Zrt. közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a vonatközlekedésben fennakadásokra, járatkimaradásokra és jelentős késésekre kell számítani.

Kiemelt kép: havazás Sopronban péntek reggel. Forrás: Metfigyelő.