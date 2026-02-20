Különleges koncerten emlékezik meg Szikora Róbert Fenyő Miklósról, akinek gyermekei is színpadra léphetnek

„Beszéltem Dióval, Miki lányával és Dácival, a fiával, ők nemcsak hogy támogatják ezt, hanem még fellépőként is ott lennének” – hangsúlyozta a hirado.hu érdeklődésére Szikora Róbert, aki elárulta, hogy augusztus 28-án a Margitszigeten különleges, Fenyő Miklós emlékéhez méltó zenei eseményen lép majd színpadra.

Január 31-én elhunyt a magyar rock and roll alapítója, Fenyő Miklós. A művész közösségi oldalán publikált közleményben gyermekei jelezték, hogy semmilyen módon nem járulnak hozzá ahhoz, hogy Fenyő Miklós nevét felhasználva, édesapjuk emlékéhez nem méltó nosztalgiaeseményeket szervezzenek.

Szikora Róbert a Queen és Republic példáját felidézve rámutatott, hogy léteznek olyan együttesek, amelyek annak ellenére, hogy elvesztették a banda legfontosabb tagját, játszanak tovább, ugyanakkor egyértelműen jelezte, hogy szerinte Fenyő Miklós nélkül már nincs Hungária.

„Itt vége a történetnek”

– hangsúlyozta a hirado.hu érdeklődésére Szikora Róbert.

„Miki pótolhatatlan – mint ahogy minden ember –, de nekünk ő a legpótolhatatlanabb.

Ötvenkét éve játszom vele, ismerem az összes szokását, úgy tekintettem rá, mintha a bátyám lenne”

– tette hozzá az R-GO alapítója és frontemberre, aki arról is beszélt, hogy Fenyő Miklós emlékéhez méltó zenei eseményre azonban számíthat a közönség.

„Augusztus 28-án lett volna Mikinek a hagyományos margitszigeti fellépése, rendszert csinált ebből, ez lett volna a huszonnyolcadik alkalom” – idézte fel az énekes, aki elmondta, hogy a sziget igazgatója, Bán Teodóra megkereste és felkérte egy olyan Szikora R-GO-koncertre, amelynek keretében megemlékeznek Fenyő Miklósról.

„A temetés után a halotti toron találkoztam és beszéltem Dióval, Miki lányával és Dácival, a fiával, ők nemcsak hogy támogatják ezt, hanem még fellépőként is ott lennének” – osztotta meg a hirado.hu-val Szikora Róbert, aki már azon töri a fejét, milyen különleges szerzemények csendüljenek fel a Margitszigeten.

„Többek között

bemutatnám a Furcsa pár című dalt, amit együtt csináltunk Mikivel, ő videón énekelne,

és lenne még egy dalbemutató. Miki halálakor elővettem kazettákat meg régi dolgokat, és ott tátongott előttem egy dal, amit még 1974-ben írtunk közösen, és csak magnószalagra vettük fel, majd odaadtuk Szenes Ivánnak, hogy írjon szöveget” – részletezte Szikora Róbert a margitszigeti fellépés kapcsán, majd azt is kiemelte, hogy Szenes Ivánnak ez lehet az utolsó olyan dala, amit még senki sem hallott.

„Miki több volt, mint zenésztárs, ő tényleg a testvérem volt” – hangsúlyozta Szikora Róbert, aki augusztus 28-án Fenyő Miklós emlékére ad koncertet a Margitszigeten.

Kiemelt kép forrása: Szikora Róbert és az R-GO közösségi oldala