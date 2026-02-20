Itt az új Mesterterv: Zelenszkij zsarol, Brüsszel fenyeget – a tét Magyarország

Új epizóddal jelentkezett a Mandiner Mesterterv című podcastje, amelyben a műsor állandó szereplői a hazai politika aktuális történéseit és a közelgő kampány kulcskérdéseit elemezték. Az adásban a Magyar Péter körül kialakult botrány részletei mellett a geopolitikai feszültségek és az energiaellátás kérdései is szóba kerültek.

A Mandiner Mesterterv című műsorban Kereki Gergő, a lap főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója értékelte a magyar belpolitika legfrissebb fejleményeit. A beszélgetés középpontjában a Magyar Péter körül kibontakozó botrány állt, amely az elmúlt hetekben több új részlettel is bővült.

A stúdióbeszélgetés során a közelgő kampány tétjei is terítékre kerültek

A megszólalók arról vitáztak, hogy miniszterelnök-választásként értelmezhető-e az április 12-i voksolás, valamint mennyire jelent kockázatos alternatívát Magyar Péter Orbán Viktorral szemben. Az adás kitért a müncheni találkozók üzeneteire, a brüsszeli politikai elit szerepére és az Ukrajna körüli geopolitikai feszültségekre is.

Külön hangsúlyt kapott a háború és béke kérdése, illetve az energiaellátás körüli bizonytalanság, amely a műsor résztvevői szerint a kampány egyik meghatározó témájává válhat. A beszélgetésben szóba kerültek az évértékelő beszédek közötti különbségek, a szuverenitás pénzügyi dimenziója és a visszatartott uniós források ügye is.

Kiemelt kép forrása: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos