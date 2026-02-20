Gránátot dobott ​​a rendőrökre egy férfi Csernyivci közelében; Meloni szerint „még messze van” az ukrajnai tűzszünet

Jövő héten folytatódhatnak az orosz–ukrán–amerikai béketárgyalások Genfben. Olekszandr Pivnenko, az ukrán Nemzeti Gárda parancsnoka szerint Ukrajna még több évig folytathatja a harcot. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is azon véleményének adott hangot, hogy ugyan fontos előrelépések történtek a tárgyalásokon, de az ukrajnai tűzszünet „még messze van”. A hirado.hu hírfolyama az orosz-ukrán háborúról.

Jövő héten folytatódhatnak a tárgyalások Genfben

Az orosz média egy forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország közötti tárgyalások következő fordulójára a jövő héten kerülhet sor Genfben – írja honlapján a Strana.

Pivnenko: Ukrajna még több évig folytathatja a harcot

Ukrajna még több évig folytathatja a harcot – mondta Olekszandr Pivnenko, az ukrán Nemzeti Gárda parancsnoka a BBC-nek adott interjúban. Felszólalt a csapatok Donbasszból való kivonása ellen, de kijelentette, hogy a hadsereg végrehajtja a parancsokat, ha megkapja azokat.

„A fegyverszünet az érintkezési vonal mentén még mindig egy olyan történet, amelyet meg tudunk érteni” – tette hozzá Pivnenko. Véleménye szerint a csapatok kivonása több évnyi háborút értelmetlenné tesz: „Egyszerűen megállapodhattak volna azonnal, és feladhatták volna.”

Gránátot dobott ​​a rendőrökre egy férfi Csernyivci közelében

Felkerült egy videó, amelyen egy férfi gránátot dob ​​a rendőrökre Csernyivci közelében. A bukovinai rendőrség jelentése szerint már őrizetbe vették. A gránátot akkor dobta, amikor a járőrök a bejelentésre érkeztek.

Két rendőr megsérült. Egy 23 éves rendőrtiszt súlyos állapotban továbbra is kórházban van, az orvosok az életéért küzdenek. A fogvatartott autójában további veszélyes tárgyakat is találtak.

Giorgia Meloni: Az ukrajnai tűzszünet „még messze van”

„Fontos előrelépések” történtek az ukrajnai béketárgyalásokon a biztonsági garanciákról, de a területi kérdés még messze van a megoldástól. Georgia Meloni olasz miniszterelnök ezt a Sky TG24-nek adott interjújában nyilatkozta. Véleménye szerint az ukrajnai tűzszünet „még messze van”.

„Van egy béketerv, amely számos, papíron megoldott kérdést is tartalmaz, kivéve, hogy nagyon messze vagyunk a fő kérdés megoldásától, nevezetesen az Oroszország által továbbra is igényelt területek kérdésétől, ami véleményem szerint teljesen alaptalan” – mondta.

A kiemelt kép illsuztráció. (Fotó: MTI/EPA/Igor Maszlov)