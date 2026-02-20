Fidesz: Magyar Péter összejátszik Zelenszkijjel, ami egy ilyen helyzetben elfogadhatatlan!

A kormánypárt által közzétett videóban elhangzik, hogy Magyar Pétert nem véletlenül hívták a hétvégi, müncheni konferenciára. Német közvetítéssel ugyanis ott tájékoztatta a Tisza elnökét Zelenszkij, hogy leállítja a Magyarországot ellátó olajvezetéket. Emlékeztetnek, az ukrán elnök korábban azt állította: „Akkor is megtalálják a módját, hogy ne legyen orosz olaj.”
A Fidesz állítása szerint
Magyar Péterék még a helyszínen visszajeleztek Brüsszelnek és Kijevnek: készen állnak arra, hogy Magyarországról kitiltsák az olcsó orosz energiát.
A videóban felhívták a figyelmet, hogy a Tisza Párt elnöke korábban a rezsicsökkentést „humbugnak” nevezte, és megígérte, hogy hatalomra jutása esetén megszünteti „az orosz energiafüggőséget”.
Megállapításként végül kijelentették: Magyar Péter összejátszik Zelenszkijjel. Ezzel kapcsolatban pedig kijelentették:
„Aki ilyet művel, az a magyarok biztonságát és megélhetését veszélyezteti, ami elfogadhatatlan.”
Január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába. Kijev szerint a rendszert ért orosz támadás és az azt követő műszaki problémák okozták a leállást, a magyar és a szlovák vezetés azonban úgy látja, hogy az ukrán fél politikai okokból késlelteti a javításokat, amivel a Kreml is egyetértett. Orbán Viktor szerint azzal, hogy Ukrajna leállította az orosz kőolaj áramlását a Barátság vezetéken keresztül, Zelenszkij beavatkozott a magyar választásokba, míg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy a vezeték leállítása az ukránok részéről egyértelmű politikai zsarolásnak tekinthető Magyarországgal szemben.
