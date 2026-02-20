Európa vezető kémfőnökei szerint nem lesz béke Ukrajnában

A Reuters a Müncheni Biztonsági Konferencia apropóján interjút készített Európa őt legnagyobb hírszerzésének vezetői tisztviselőivel azzal kapcsolatban, hogy mire lehet számítani biztonságpolitikai szempontból a közeljövőben.

Az előző héten lezajlott Müncheni Biztonsági Konferencián részt vettek az öt legnagyobb európai hírszerző ügynökség képviselői is,

akik pesszimisták azzal kapcsolatban, hogy lesz-e idén megállapodás az ukrajnai háború ügyében, Donald Trump amerikai elnök igyekezetei ellenére is.

A Reuters által megkérdezett tisztségviselő valamennyien úgy foglaltak állást, hogy az oroszoknak egyáltalán nem érdeke a gyors rendezés. Közülük négyen azt mondtá:, Moszkva csak azért tárgyal az amerikaiakkal, hogy rávegyék őket a nemzetközi szankciók enyhítésére és gazdasági előnyökre tegyenek szert – számolt be az Index.

Egyikük a héten, Genfben tartott újabb fordulót egyenesen „egyezkedési színdarabnak” nevezte.

„Oroszország nem békemegállapodást szeretne, hanem stratégiai céljait akarja érvényre juttatni, és azok bizony nem változtak” – tette hozzá a hírszerzési vezetők egyike.

Véleménye szerint a célok közé tartozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnök eltávolítása és hogy Ukrajna egy „semleges” ütközőzónává váljon Oroszország és a Nyugat között. Egy másik kémfőnök pedig arról beszélt: a békekötésnél a fő problém az, hogy Oroszország nem akar és nem is szorul gyors békére, gazdasága nem áll az összeomlás szélén.

Egy harmadik hírszerzési vezető szerint téves az a hit, hogy amennyiben Ukrajna átengedné Donyecket, az gyorsan békemegállapodáshoz vezetne: szerinte akkor az oroszok csak még jobban felbátorodnának, és további követeléseket támasztanának. Ha az oroszok megkapják ezeket az engedményeket, úgy gondolom, hogy akkor talán tényleg megkezdődnének az érdemi tárgyalások” – mondta.

Ugysanakkor azt is elismerte,hogy Európa már nem kap helyet az Oroszországgal folyó tárgyalásokon, és – közlése szerint – ezért mondja folyton Zelenszkij is azt, hogy Európának aktívabb szerepet kell játszania a tárgyalásokon.

Emellett szóvá tette azt is, hogy az amerikai–orosz-ukrán egyeztetéseken az amerikai oldalt Steve Witkoff ingatlanfejlesztő és Trump régi barátja, valamint Jared Kushner, az amerikai elnök veje vezeti – akik ugyan mindketten dolgoztak már más konfliktusok megoldásán Trump megbízásából, de egyikük sem képzett diplomata, és szakértői szinten egyikük sem ismeri Oroszországot vagy Ukrajnát.

Két tisztviselő azt is mondta, hogy Moszkva megpróbálja két különböző területre bontani a tárgyalásokat. Az egyik a háborúra összpontosít, a másik pedig kétoldalú megállapodásokra az Egyesült Államokkal, amelyek magukban foglalnák az orosz szankciók enyhítését is. A kémfőnökök utaltak arra, hogy Zelenszkij szerint az amerikai és orosz tárgyalók akár 12 ezer milliárd dollár értékű kétoldalú együttműködési megállapodásokról egyeztetnek, amelyeket Kirill Dmitrijev orosz megbízott javasolt (egy nappal korábban a The Economist már arról írt, hogy ezt az üzletet nyélbe is ütötték).

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (középen, b) és Boris Pistorius német védelmi miniszter (középen, j) német és ukrán katonákkal találkozik egy németországi gyakorlótéren 2024. június 11-én. Az ukrán katonákat itt képezik ki a Patriot légvédelmi rakétarendszer kezelésére. Zelenszkij az Ukrajna támogatására szervezett nemzetközi újjáépítési konferencián vesz részt Németországban. MTI/EPA/DPA pool/Jens Büttner.