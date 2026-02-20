Erős hófúvásra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat

A halmazállapot-váltás határa fokozatosan délkelet felé tolódik, így egyre nagyobb területen havazhat, de a Viharsarokban még este is az eső eshet.

Az északi, északkeleti szél nagy területen erős, főként a Nyugat-Dunántúlon viharos lesz, így hófúvásra, néhol erős hófúvásra is számítani kell!

A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +7 fok között alakul, északnyugaton és északkeleten lesz hidegebb. Ez döntően a reggeli, délelőtti órákban állhat be, napközben általában csökkenni fog a hőmérséklet.

Késő estére -5 és +4 fok közé hűl le a levegő.

A kiemelt kép illusztráció.