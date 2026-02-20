Műsorújság
Elképesztő harcművészeti bemutatót tartottak kínai humanoid robotok – VIDEÓ

Szerző: hirado.hu
2026.02.20. 20:24

| Szerző: hirado.hu
Elképesztő harcművészeti bemutatót adtak elő a kínai újév alkalmából színpadra állított humanoid robotok.

A február 17-én kezdetét vette a kínai újév, a jeles alkalom apropóján rendezett ünnepséget a gyermekekkel színpadra lépő humanoid robotok is emlékezetessé tették.

A közösségi médiában terjedő felvétel kapcsán rengetegen megjegyezték, hogy robbanásszerű fejlődésen ment át egyetlen év alatt a kínai robotika.

A robotikai vállalatok jelenleg azon dolgoznak, hogy a humanoidok megtanuljanak alkalmazkodni a váratlan helyzetekhez, ám ezen a területen még van hová fejlődni a Futurism magazin beszámolója szerint.

