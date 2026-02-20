Dömötör Csaba: Teljes nyilvánosságot és egységes nyilvántartást követelünk a Brüsszelből pénzelt szervezetekről

A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja teljes átláthatóságot biztosító módosító indítványokat nyújtott be az Európai Parlamentben az úgynevezett Demokrácia Pajzs programról szóló jelentéshez – közölte Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője pénteki sajtóközleményében.

A képviselő tájékoztatása szerint arra szólítják fel az Európai Bizottságot, hogy hozzon létre egy egységes, mindenki számára hozzáférhető központi adatbázist az általa támogatott szervezetekről. Javaslatuk szerint a támogatási szerződések tartalmának – a jelenlegi gyakorlattal ellentétben – megismerhetőnek kell lennie.

Dömötör Csaba hangsúlyozta: elengedhetetlennek tartják, hogy a támogatói döntésekbe bevont külső szakértői csoportok listája is nyilvános legyen, a konkrét döntésekhez kapcsolódóan is. Mint írta, a bizottság a legtöbbször azzal hárítja el a felelősséget, hogy a döntéseket külső szakértők hozták.

A közlemény szerint a tapasztalatok alapján a támogatott szervezetek jelentős része demokratikus felhatalmazás nélkül végez politikai tevékenységet. A bizottság a legtöbb esetben nem hozza nyilvánosságra a szerződéseket, arra hivatkozva, hogy az sértené a civilnek mondott szervezetek üzleti érdekeit és jó hírnevét. „Ez teljesen abszurd érvelés, és elfogadhatatlan gyakorlat” – fogalmazott a képviselő.

Kiemelte: különösen visszásnak tartják ezt annak fényében, hogy a tagállamoktól – így Magyarországtól is – rövid határidővel elvárják a különböző területeken megkötött szerződések közzétételét; Magyarország esetében ez a határidő 14 nap.

A Fidesz-KDNP módosító indítványait az Európai Számvevőszék tavalyi jelentése is megalapozza – írta Dömötör Csaba. Az uniós ellenőrző szerv megállapította: súlyos hiányosságok vannak az úgynevezett aktivista-szerződések átláthatósága terén. A nagyságrendeket érzékeltetve közölte: az Európai Bizottság 37 ezer szerződést kötött nem kormányzati szervezetekkel a 2019 és 2023 közötti időszakban.

A képviselő arról is beszámolt, hogy módosító indítványokat nyújtottak be annak érdekében, hogy az Európai Bizottság építse le az úgynevezett tényellenőri csoportok finanszírozását. Álláspontjuk szerint ezek a csoportok egyre kiterjedtebb cenzúrát valósítanak meg.

A közlemény szerint különösen aktuálissá teszi a javaslatot egy amerikai kongresszusi jelentés, amely arról számolt be, hogy a bizottság mintegy száz alkalommal egyeztetett nagy technológiai vállalatokkal – köztük a Facebookkal – a közösségi médiatartalmak moderálásáról. Dömötör Csaba úgy fogalmazott: míg az Egyesült Államokban leépítették a tényellenőri rendszert, a bizottság kiterjesztené a cenzúrázási gyakorlatot, ami szerinte ellentétes azokkal a demokratikus alapelvekkel, amelyekre az uniós intézmények is hivatkoznak.

A képviselő közölte: a Demokrácia Pajzs programról szóló jelentés kapcsán elhúzódó és éles vitára számítanak az Európai Parlamentben.

Kiemelt kép: Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselõje – MTI/Oláh Tamás