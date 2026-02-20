Csákánnyal felfegyverzett embereket állított elő a rendőrség egy budapesti bevásárlóközpont parkolójából

Felfigyeltek a fővárosi rendőrök egy közösségi médiában publikált videóra, és pár órán belül elő is állítottak hat embert.

„Néhány órája jelent meg a közösségi médiában ez a videó, amely a mi figyelmünket is felkeltette. Kollégáink azonnal ellenőrizték a felvételen látható XX. kerületi bevásárlóközpont parkolóját, ahonnan hat embert előállítottak. Meghallgatásuk jelenleg is folyamatban van” – közölték a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közösségi oldalán annak a felvételnek a kapcsán, amelyen látható, ahogy csákánnyal estek neki egy roncsautóknak egy bevásárlóközpont parkolójában.

Kiemelték, hogy az eddigi adatok szerint a videón megvásárolt roncsautók láthatók, amelyeket trélerrel kívántak elszállítani a helyszínről.

„Mivel ez nem volt megoldható, a jelenlévők a mozgásképtelen járműveket a parkolóban akarták szétszerelni, majd darabokban elszállítani. Fontos hangsúlyozni, hogy nem a bevásárlóközpont vásárlói által leparkolt járművekről van szó” – írták a BRFK Facebook-oldalán.

Hozzátették, hogy a tényállás teljes körű tisztázása és az előállított személyek elszámoltatása jelenleg is tart.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)