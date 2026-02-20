Makszim Nesvitalov ukrán politológus nyíltan Orbán Viktor választási vereségét sürgette, és kijelentette: Magyarország jelenlegi miniszterelnöke szerinte nemcsak Ukrajnának, hanem egész Európának árt – erről ír a Magyar Nemzet. Az elemző kijelentette: az ukránok Magyar Pétert akarják miniszterelnöknek.

Az ukrán elemző Orbán Viktort „nyíltan ártalmas szereplőnek” nevezte, aki szerinte „nemcsak Ukrajnának és az európai perspektíváinknak árt, hanem az egész európai egységnek is, a harmadik világháború forró szakaszának küszöbén”. Nyilvánvaló, hogy most minden eddiginél fontosabb, hogy Európa egységes legyen, erős legyen, egyhangú legyen.

„Egész Európa érdeke, hogy Orbán elveszítse ezeket a választásokat és Magyar Péter legyen Magyarország miniszterelnöke. Ez rendkívül fontos!”

– jelentette ki az ukrán politológus. Kitért a Barátság kőolajvezetés leállítására is, ezzel kapcsolatban elismerte az ukrán beavatkozási kísérletet a magyar választásokba, az orosz kőolajtranzit leállítását is ennek egy lépéseként említette.

„Nézzétek, ott a Barátság-kőolajvezeték, de milyen barátságunk lehet Orbánnal? Ez persze nem helyes, ez beavatkozás a magyar választásokba. Mi pedig értjük, hogy számunkra a nemzeti érdek része Orbán veresége ezeken a választásokon”

– hangoztatta Makszim Nesvitalov.

A magyar kormány hosszú ideje beszél arról, hogy Ukrajna beavatkozási kísérletet hajt végre Magyarországon azért, hogy olyan kormány kerülhessen hatalomra a 2026-os országgyűlési választások után, amely támogatja a kijevi hatalom háborús erőfeszítéseit és Ukrajna uniós tagságát, az ukrán politológus szavai pedig a magyar kormány által hangoztatott állításokat erősíti meg.

Csütörtökön, a Béketanács washingtoni alakuló ülését követően tartott sajtótájékoztatóján – ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán – Orbán Viktor miniszterelnök beszélt a Barátság kőolajvezeték leállításáról, ezzel kapcsolatban kijelentette:

„Azok zárták el a Barátság kőolajvezetéket, akik fölrobbantották az Északi Áramlatot: ezek az ukránok”.

Orbán Viktor arról is beszélt: Brüsszelnek a Barátság-kőolajvezeték ügyében ki kell állnia két tagállama, Magyarország és Szlovákia mellett Ukrajnával szemben.

