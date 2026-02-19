Zavartan viselkedő meztelen férfi bántalmazott egy idős embert Újpesten

A lap értesülései szerint fejsérülést is szenvedett az a kutyáját sétáltató idős férfi, akire kedd este Újpesten, az Erdősor utcai buszmegálló közelében támadt rá egy ruhátlan, zavartan viselkedő férfi.

A beszámolók szerint a támadó rendkívül agresszív volt és összefüggéstelenül kiabált. A helyszínre riasztott rendőrök elfogták és előállították a támadót, aki szintén megsérült, ezért mindkét sérültet kórházba szállították.

Az Országos Mentőszolgálat megerősítette, hogy az idős férfi fejsérüléseket szenvedett, és nyak, valamint térdfájdalmai is vannak. A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a IV. Kerületi Rendőrkapitányság súlyos testi sértés bűntette megalapozott gyanúja miatt indított eljárást az ügyben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Rosta Tibor)