Véletlenül meglőtte magát a Ponyvaregény színésze, belehalt

Az orvosszakértő szerint véletlenül meglőtte magát és belehalt sérülésébe Peter Greene amerikai színész, akit tavaly decemberben találtak holtan New York-i lakásában, és akit többek közt a Ponyvaregény című filmből ismerhetett a közönség.

A Quentin Tarantino által rendezett Ponyvaregény emlékezetes rosszfiújának megformálója mindössze 60 éves volt.

Mostanra a halottkém megállapította, hogy a színész véletlenül lőtte magát mellkason, ez okozta a halálát.

A golyó a bal hónalj alatti területen hatolt be, majd feltépte a felkar fő ütőerét. A rendőrség kizárta az idegenkezűséget, a halál okát pedig balesetnek minősítette – számolt be az Index az ABC7 Chicago híroldal alapján.

Emlékeztettek arra is: korábban az amerikai Page Six című lap arról írt, hogy

az egyik szomszéd szerint a színészt arccal lefelé fekve találták meg, és a szoba tele volt vérrel.

A holtteste közelében pedig egy cetlit találtak, rajta „még mindig westie vagyok” felirattal, amivel az 1970-es évekbeli ír–amerikai Hell’s Kitchen bandára utaltak.

Peter Greene pályafutása a kilencvenes évek elején indult be igazán: a színész olyan filmekben tűnt fel, mint a Ponyvaregény, a Közönséges bűnözők vagy A maszk.

Kiemelt kép: Peter Greene a Ponyvaregényben