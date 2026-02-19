Végső nyugalomra helyezték Voith Ágit

Családtagok, pályatársak és tisztelők körében vettek végső búcsút Voith Ági Jászai Mari-díjas színésznőtől február 19-én a Farkasréti temetőben. A művésznő márciusban töltötte volna be 82. életévét.

Február 19-én temették el Voith Ágit a fővárosi Farkasréti temetőben. A 14:30-kor kezdődő szertartáson családja, barátai és a színházi szakma képviselői kísérték utolsó útjára a Jászai Mari-díjas színésznőt.

Voith Ági január 28-án, életének 82. évében hunyt el, halálhírét Bóta Gábor színházkritikus jelentette be. A művésznő decemberben tüdőgyulladással került kórházba, de az ünnepekre már hazatérhetett otthonába.

A búcsúztatáson Hegedűs D. Géza írott beszédét olvasták fel a MASZK Országos Színészegyesület nevében. A sírnál elhangzott megemlékezések és a koszorúk elhelyezése után a gyászolók végső búcsút vettek a kivételes előadóművésztől, akit egykori férje, Bodrogi Gyula a legjobb barátjaként emlegetett.

Kiemelt kép forrása: MTVA/Zih Zsolt