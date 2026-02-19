Ukrán elemző: A Tisza javára manipulálnak a Nyugatról finanszírozott közvélemény-kutatók

A Magyar Nemzet hívta fel a figyelmet egy ukrán elemzőre, aki szerint a Tisza manipulálja a közvélemény-kutatásokat, és valójában nem áll olyan jól az ellenzéki párt, mint ahogy azt a felmérésekben mutatják. A közzétett videóban az elemző azt is hozzáteszi, hogy Ukrajna számára rendkívül pozitív lenne, ha a Tisza Párt győzne, mert lehetővé válna Ukrajna EU-csatlakozása és még katonai támogatásra is számíthatnának.

A lap az említett videófelvételről közölte, hogy az abban szereplő ukrán elemző nyíltan beismeri, hogy az ellenzék – jelen esetben a Tisza Párt – manipulálja a közvélemény-kutatások eredményeit, hogy fölényét sugallja szimpatizánsai felé.

Kiemelték továbbá, hogy az ukrán szakértő elmondja, Ukrajna számára hatalmas pozitívum lenne a Tisza győzelme, mert egy ukránbarát kormány kerülne hatalomra, ami kinyitná az ajtókat az uniós csatlakozás és akár a Magyarországról származó katonai támogatások előtt is.

Az elemző, Bogdan Popov a felvételen úgy fogalmaz: „Meg kell érteni, hogy a nyugati sajtó – elnézést a kifejezésért – lényegében forrásvadász közvélemény-kutatásokat közöl olyan szervezetektől, amelyek az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok és más, olyan államok finanszírozásából működnek, amelyek nem igazán rajonganak Orbánért.”

Hozzátette Popov, hogy ott bizony van egyfajta manipuláció az ellenzéki erők javára.

„Ukrajnának az az érdeke, hogy Magyarországon az ellenzék nyerjen. Ez számunkra egy pluszszövetségest jelentene az Európai Unió közepén. Ez komoly lökést adna Ukrajna európai integrációjának, a katonai támogatásnak, az Oroszország elleni szankcióknak” – mondta.

Arra a kérdésre, hogy szerinte mennyire változik meg az ellenzéki retorika abban az esetben, ha Magyar Péter győz, aki teljes mértékben Ukrajna-párti, így válaszolt: „Ez egy 180 fokos fordulat lenne. Ezért szerintem még katonai segítséget is láthatunk majd. Garantálni tudom, hogy nagyon komoly és kifejezetten Ukrajna számára pozitív változásokat fogunk tapasztalni. Ez számunkra pluszpontokat jelentene az energetika területén a gazdaságban és katonai-technikai együttműködésben.”

Hétszázalékpontos Fidesz előnyt mutat az Alapjogokért Központ elemzése

Az Alapjogokért Központ kutatása – ahogy azt a hirado.hu is megírta – szerint a Fidesz–KDNP országos listáját a biztos szavazó pártválasztók 49 százaléka támogatná egy most vasárnap esedékes választáson, míg a Tisza Pártra 42 százalékuk voksolna.

A központ weboldalán, illetve Facebook-oldalán is elérhető kutatás szerint a pártpreferencia-adatok az utóbbi hónapokban hibahatáron belüli mértékben változtak, a kormánypártok előnye 5 és 9 százalékpont között stabilizálódott

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)