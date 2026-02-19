Új, szívhez szóló rovat indul a Dankó Rádióban Tótfalusi Fannival

Február 20-tól új, rendszeres rovattal bővül a Dankó Rádió Derűs napot! című reggeli műsora. A Duna műsorvezetője, Tótfalusi Fanni Zenés történetek Fannival címmel péntekenként megható, személyes történeteket olvas fel a hallgatóknak, amelyek a Duna Önök kérték című kívánságműsorához érkeztek.

A rovat különlegessége, hogy a hallgatók által megosztott régi, kedves emlékekhez kapcsolódó dalok is felcsendülnek, így a Dankó Rádió hallgatói is közelebbről megismerhetik azt az egyedülálló műsort, amelyben személyes történetek és zenék találkoznak. A Zenés történetek Fannival célja, hogy hidat képezzen a rádióhallgatók és az Önök kérték közössége között, továbbá kedvet adjon az emlékek megosztásához, dalok kéréséhez. A péntekenként hallható rovat a Derűs napot! című műsor részeként jelentkezik, amelynek házigazdája Hajdú Tibor.

Az első adás előtti, csütörtöki beharangozó beszélgetés különösen megható pillanatokat tartogatott: Tótfalusi Fanni személyes hangvételben beszélt az Önök kérték jelentőségéről, valamint arról, hogy a műsort édesanyjától, Bényi Ildikótól vette át.

„Nekem ez a műsor tulajdonképpen a testvérem, hiszen vele együtt nőttem fel. Pár hónappal később születtem, mint amikor édesanyám elkezdte vezetni az újraindult Önök kértéket. Ezért is fontos számomra, mert pont annyira érzem a magaménak, mint ahogy ő”

– mondta el Tótfalusi Fanni a bevezető beszélgetésben.

A rovat indulása közel esik Bényi Ildikó közelgő születésnapjához, február 26-hoz, valamint halálának első évfordulójához, március 11-hez, így a Zenés történetek Fannival nemcsak egy új műsorelem, hanem egy méltó, szeretetteljes megemlékezés is.

Derűs napot! – Zenés történetek Fannival – minden pénteken reggel a Dankó Rádió műsorán.

Kiemelt kép: MTVA