Szabadon engedték András volt yorki herceget a rendőrök, de folytatódik ellene az Epstein-ügyben zajló vizsgálat – FOTÓ

Csütörtök este szabadon engedték András volt yorki herceget, a brit uralkodó öccsét, akit közfeladatot ellátó személy által elkövetett kötelezettségszegés gyanújával reggel őrizetbe vett a rendőrség.

A volt brit herceget

11 órán át tartották fogva jelenlegi lakhelye, a kelet-angliai Norfolk megye egyik rendőrkapitányságán, ahonnan csütörtök este a sofőrje által vezetett autóval távozott.

A Reuters hírügynökség egy szemtanú által készített fotót is közölt a távozásáról:

András őrizetbe vételét csütörtök délelőtt jelentette be a Temze-völgyi Rendőrség (Thames Valley Police), amelynek hatásköre a volt herceg egykori lakhelye, a windsori királyi rezidencia közelében lévő Royal Lodge Londontól nyugatra lévő körzetére terjed ki. Andrást ugyanakkor a brit királyi család kelet-angliai rezidenciáján, Sandringhamben vették őrizetbe.

Szabadlábra helyezéséről is a Temze-völgyi rendőrség számolt be hivatalos csütörtök esti tájékoztatásában, hangsúlyozva, hogy az ügyben folytatódik a vizsgálat.

Kiemelt kép: 2025. április 20-án a windsori kastélyban készített kép András hercegről, III. Károly brit uralkodó öccséről. András 2025. október 17-én bejelentette, hogy minden királyi titulusáról lemond, így a király egyetértésével a továbbiakban nem használja a királyi család tagjaként ráruházott címeket és kiváltságokat.MTI/AP/Kirsty Wigglesworth