Ruszin-Szendit garázdaság bűntettével gyanúsítják, ez 3 év börtönt jelent – szüksége lesz a mentelmi jogra – jelentette be Budai Gyula

A Tisza Párt szakértőjét tavaly októberben garázdasággal gyanúsították meg, miután Kötcsén fellökött egy újságírót. A nyomozást a rendőrség már befejezte.
Móna Márk, a Mandiner riportere tavaly szeptemberben Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám
a korábbi vezérkari főnök, a Tisza Párt képviselőjelöltje válaszadás helyett többször is meglökte a riportert.
Mint ismert, Ruszin-Szendi Romulusznak nem ez volt az egyetlen ügye, amely felvetette a bűncselekmény vagy legalábbis a szabálysértés elkövetésének gyanúját.
A Tisza Párt politikusa korábban egy lakossági fórumon fegyveresen jelent meg,
ám az ebben az esetben indított eljárást a hatóságok január elején megszüntették.
Kiemelt kép: Ruszin Szendi Romulusz és Magyar Péter (Fotó: Facebook)