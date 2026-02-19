Orbán Viktor beszéde a Béketanács ülésén: „Egy olyan országot képviselek, amely egy brutális háború szomszédságában élt az utóbbi négy évben”

Donald Trump után a miniszterelnök is felszólalt a világpolitikai találkozón. Az elhangzottakat élőben követtük.

Cikkünk frissült!

A Béketanács ülése Donald Trump beszédével kezdődött meg, amelyről ebben a cikkben számoltunk be részletesen.

Az eseményen később az összegyűlt állami vezetők is felszólaltak, köztük Orbán Viktor is. A magyar miniszterelnök azzal kezdte beszédét, hogy köszönetet mondott Donald Trumpnak a béke érdekében „világszerte” tett „fáradhatatlan erőfeszítéseiért”. Hangsúlyozta: Magyarország az egyetlen ország, amely az Európai Unió tagállamai közül a lehető legmagasabb szinten képviselteti ezen az ülésen.

„Egy olyan országot képviselek, amely egy brutális háború szomszédságában élt az utóbbi négy évben”

– mondta Orbán Viktor, hozzátéve: „mindannyian tudjuk”, hogy az ukrajnai háború nem tört volna ki, ha Trump lett volna akkoriban az elnök. Trump visszatérése azonban nemcsak Gázában, hanem Ukrajnában is fokozta a békekötése tett erőfeszítéseket – fűzte hozzá.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a közel-keleti – és azon belül különösen a gázai – helyzetnek Európa biztonságára is jelentős befolyása van.

„Tehát a mi részvételünk a Béketanácsban nemcsak elveken, hanem a saját biztonsági érdekeinken is alapul”

– hangsúlyozta a kormányfő.

Ezután arról is beszélt, hogy Európában „komoly megbeszélések” zajlanak a Béketanácsról és annak jövőbeli szerepéről. E ponton hozzáfűzte: a meglévő nemzetközi szervezetek nem voltak képesek ellátni a feladatukat, biztosítani a békét és a stabilitást világszerte, ezért szükség van „új kezdeményezésekre” a nemzetközi porondon, amelyek elláthatják ezt a feladatot.

„Biztosak vagyunk benne, hogy Trump elnök kezdeményezése a Béketanács létrehozására egy ilyen, a jó irányba tartó lépés. Elnök Úr, büszkék vagyunk, hogy az alapító tagok közt, és ilyen jó társaságban lehetünk”

– mondta köszöntője végén Orbán Viktor.

A felszólalást a hirado.hu közösségi oldalán is közvetítettük:

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök az elnök kezdeményezésére életre hívott Béketanács alapító okiratának aláírásán Davosban 2026. január 22-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)