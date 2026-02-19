Rendkívüli egyeztetést hívott össze Brüsszel a Barátság kőolajvezeték leállása miatt kialakult ügyben

Rendkívüli ülést hívott össze az Európai Bizottság az olajkoordinációs csoport számára, miután Magyarország és Szlovákia leállította az Ukrajnába irányuló dízelszállításokat. A lépés a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező orosz olajszállítás január végi leállása körül kialakult politikai és energetikai vita újabb fordulata.

Rendkívüli egyeztetést hívott össze jövő szerdára az Európai Bizottság az olajkoordinációs csoport keretében, miután Magyarország és Szlovákia leállította az Ukrajnába irányuló dízelszállításokat – írja az Euronews. A magyar kormány álláspontja szerint a szállítás csak akkor indulhat újra, ha Ukrajna helyreállítja a Barátság kőolajvezetéken keresztüli olajtranzitot Magyarország felé.

Anna-Kaisa Itkonen bizottsági szóvivő közölte: a találkozón Magyarország, Szlovákia és Horvátország is részt vesz.

A hirado.hu is beszámolt arról, hogy január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába. Kijev szerint a rendszert ért orosz támadás és az azt követő műszaki problémák okozták a leállást,

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ennek nyomán jelentette be a dízelszállítások felfüggesztését, amelyhez később Szlovákia is csatlakozott.

Magyarország és Szlovákia figyelmeztetett arra is, hogy a jelenlegi lépések akár további energetikai intézkedésekkel bővülhetnek, ha a helyzet nem rendeződik. Eközben Ukrajnában az energetikai infrastruktúrát érő folyamatos orosz támadások miatt súlyos áramszünetek és fűtéskimaradások nehezítik a mindennapokat. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón azt mondta:

elfogadhatatlan és tűrhetetlen, hogy Ukrajna nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket.

Kiemelte: február 6. óta nem lenne akadálya az újraindításnak, az ukrán fél erre mindig egy-két napot kért, de a lépés mindeddig nem történt meg.

Elmondta:

garantált Magyarország ellátásbiztonsága, a kormány felszabadította a stratégiai kőolajkészletet, ami három hónapnál hosszabb időre elegendő, emellett a Mol Horvátországon keresztüli szállítással 500 ezer tonna orosz olajat rendelt meg.

Gulyás Gergely úgy nyilatkozott: a történtekkel – amelyek ellentétesek keleti szomszédunk európai uniós aspirációival –, Ukrajna beavatkozott a magyarországi választási kampányba. Megemlítve, hogy Magyarország válaszlépéseként leállították az Ukrajnába irányuló dízelolaj-szállítást. Jelezte, hogy vizsgálják ennek lehetőségét a villanyáram és a földgáz esetében is. Kiemelte: Magyarország fegyverekkel és katonákkal nem támogatta Ukrajnát, azonban jelentős humanitárius segítséget nyújtott.

Magyarország kőolajellátása nincs veszélyben

A kialakult helyzet miatt a Mol a stratégiai készletek részleges felszabadításának lehetőségét is jelezte, és a magyar Energiaügyi Minisztériumhoz fordult. A vállalat közben alternatív tengeri szállítmányokat rendelt, amelyek Szijjártó Péter tájékoztatása szerint március elején érkezhetnek meg a horvátországi kikötőbe, így a stratégiai tartalékoknak csak kisebb részét kell felhasználni.

Horvátország azonban elutasította azt a kérést, hogy az Adria-kőolajvezetéken keresztül orosz kőolaj érkezhessen Magyarországra.

Az Európai Bizottság szerint rövid távon nincs ellátásbiztonsági kockázat, mivel Magyarország és Szlovákia mintegy 90 napra elegendő tartalékkal rendelkezik.

Kiemelt kép: A Barátság II kőolajvezetéknek a Mol Dunai Finomítójába belépő vezetéke (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)