Rendkívüli egyeztetést hívott össze Brüsszel a Barátság kőolajvezeték leállása miatt kialakult ügyben

Rendkívüli egyeztetést hívott össze jövő szerdára az Európai Bizottság az olajkoordinációs csoport keretében, miután Magyarország és Szlovákia leállította az Ukrajnába irányuló dízelszállításokat – írja az Euronews. A magyar kormány álláspontja szerint a szállítás csak akkor indulhat újra, ha Ukrajna helyreállítja a Barátság kőolajvezetéken keresztüli olajtranzitot Magyarország felé.
Anna-Kaisa Itkonen bizottsági szóvivő közölte: a találkozón Magyarország, Szlovákia és Horvátország is részt vesz.
A hirado.hu is beszámolt arról, hogy január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra és Szlovákiába. Kijev szerint a rendszert ért orosz támadás és az azt követő műszaki problémák okozták a leállást,
a magyar és a szlovák vezetés azonban úgy látja, hogy az ukrán fél politikai okokból késlelteti a javításokat, ezzel az állítással a Kreml is egyetértett.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ennek nyomán jelentette be a dízelszállítások felfüggesztését, amelyhez később Szlovákia is csatlakozott.
Magyarország és Szlovákia figyelmeztetett arra is, hogy a jelenlegi lépések akár további energetikai intézkedésekkel bővülhetnek, ha a helyzet nem rendeződik. Eközben Ukrajnában az energetikai infrastruktúrát érő folyamatos orosz támadások miatt súlyos áramszünetek és fűtéskimaradások nehezítik a mindennapokat. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón azt mondta:
elfogadhatatlan és tűrhetetlen, hogy Ukrajna nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéket.
Kiemelte: február 6. óta nem lenne akadálya az újraindításnak, az ukrán fél erre mindig egy-két napot kért, de a lépés mindeddig nem történt meg.
Elmondta:
garantált Magyarország ellátásbiztonsága, a kormány felszabadította a stratégiai kőolajkészletet, ami három hónapnál hosszabb időre elegendő, emellett a Mol Horvátországon keresztüli szállítással 500 ezer tonna orosz olajat rendelt meg.
Gulyás Gergely úgy nyilatkozott: a történtekkel – amelyek ellentétesek keleti szomszédunk európai uniós aspirációival –, Ukrajna beavatkozott a magyarországi választási kampányba. Megemlítve, hogy Magyarország válaszlépéseként leállították az Ukrajnába irányuló dízelolaj-szállítást. Jelezte, hogy vizsgálják ennek lehetőségét a villanyáram és a földgáz esetében is. Kiemelte: Magyarország fegyverekkel és katonákkal nem támogatta Ukrajnát, azonban jelentős humanitárius segítséget nyújtott.
Magyarország kőolajellátása nincs veszélyben
A kialakult helyzet miatt a Mol a stratégiai készletek részleges felszabadításának lehetőségét is jelezte, és a magyar Energiaügyi Minisztériumhoz fordult. A vállalat közben alternatív tengeri szállítmányokat rendelt, amelyek Szijjártó Péter tájékoztatása szerint március elején érkezhetnek meg a horvátországi kikötőbe, így a stratégiai tartalékoknak csak kisebb részét kell felhasználni.
Az Európai Bizottság szerint rövid távon nincs ellátásbiztonsági kockázat, mivel Magyarország és Szlovákia mintegy 90 napra elegendő tartalékkal rendelkezik.
Kiemelt kép: A Barátság II kőolajvezetéknek a Mol Dunai Finomítójába belépő vezetéke (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)