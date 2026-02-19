Régi álma teljesült Szirota Jennifernek

Kezdetét vette Magyarország egyetlen dalversenye, A Dal 2026 a Dunán és a Petőfi Rádióban. A tavalyi győztes produkció egyik előadója, Szirota Jennifer idén új szerepben tért vissza: a műsor közösségi felületein kíséri végig és mutatja meg a követőknek a dalválasztót a színfalak mögül. Az énekes az M2 Petőfi TV Mit kíván? című műsorában arról is beszélt, hogy régóta vágyott egy ilyen a feladatra, és azt is elárulta, mikor hallhatja a közönség a tavalyi győzelemnek köszönhetően elkészült albumot.

Ezúttal nem a színpadon, hanem a kulisszák mögött találkozhatnak A Dal 2026 nézői Szirota Jenniferrel, az énekes a tavalyi évadban a Gypo Circusszal aratott győzelmet a Szél úgy beszél… című dallal, most pedig a műsor közösségi oldalán várja a rajongókat exkluzív tartalmakkal. A színpad mögül jelentkezve bemutatja a dalokat és az előadókat, valamint olyan pillanatokba enged betekintést, amelyek a televíziós közvetítésben nem láthatók. A nézők beleshetnek a próbákba, végigkísérhetik az előadók átalakulását az érkezéstől a színpadra lépésig, és megismerhetik a látványos show technikai hátterét, a speciális effektek működését is.

Az énekes a Mit kíván? című műsorban arról beszélt, hogy az elmúlt év fordulópontot jelentett számára. „Tavaly mintha egy pozitív hullám indult volna el az életemben szakmai szinten. A győzelem után sok lehetőség talált meg minket, én pedig visszatérhettem A Dalba” – fogalmazott. Hozzátette, régóta dédelgetett álma valósult meg. „Mindig is voltak bennem ilyen ambíciók, vágytam arra, hogy kipróbáljam magam műsorvezetőként egy televíziós produkció kapcsán is.”

Felidézte azt is, milyen különleges hangulata volt a tavalyi élő adásoknak. Bár a győzelem hatalmas örömöt jelentett, az intenzív hetek után hiányérzete támadt.

„Amikor már nem járhattam a nyüzsgő folyosókon, éreztem, hogy hiányzik majd. Most viszont újra részese lehetek, csak más pozícióban – egy olyanban, amire mindig is vágytam” – mondta.A tavalyi siker nemcsak szakmai elismerést, hanem újabb lehetőségeket is hozott: a győztes dalnak köszönhetően lemezt is készíthettek a Gypo Circusszal, amelyet néhány héten belül a közönség is hallhat. Szirota Jennifer zenei munkáiról is mesélt, elárulta, hogy több formációval dolgozik együtt különböző műfajokban, és szólókarrierjével kapcsolatban is komoly tervei vannak.

Magyarország egyetlen dalversenye szombaton 19:35-től a második bemutatkozó adással folytatódik élőben a Dunán és a Petőfi Rádióban.

Mit kíván? – hétköznap 23 órától az M2 Petőfi TV műsorán.

Kiemelt kép: Szirota Jennifer (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)