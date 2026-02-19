Pócs János: Háborús vészhelyzetben kalandorokat nem lehet a kormány közelébe engedni

A politikus megítélése szerint Orbán Viktor miniszterelnök legnagyobb erénye az, hogy mindig előrelát, a frakcióban mindig meg szokta mondani, mi történik két-három év múlva a bel- és külpolitikában.
Amikor a miniszterelnök azt mondta, el kell kezdeni a védekezést a migrációval szemben, „a világon mindenki kinevette, Európában mindenki elítélte,” és még a frakcióban is volt aggály, de amit mondott, beigazolódott, a migránsok már ellepték volna az országot, ha nem ő lett volna a kormányfő – hozta fel példaként.
Pócs János kiemelte,
politikai ellenfeleik kritikaként fogalmazzák meg, hogy mindig a háborúval riogatnak, de attól, hogy fegyverek nem dördülnek, vér éppen még nem folyik, „közel állunk hozzá.” Kell-e nagyobb fenyegetés, zsarolás a Barátság kőolajvezeték megtámadásánál?
– tette fel a kérdést.
Kapcsolódó tartalom
Az országgyűlési képviselő úgy vélte,
egyértelmű, hogy zsarolják, fenyegetik Magyarországot, a magyar miniszterelnököt, azért, hogy Magyarország pénze megjelenjen Ukrajna támogatásában, azért, hogy „hiteleket vegyenek fel a magyar családok Ukrajna újjáépítésére,” hogy „szavazzuk meg azt, hogy az ukránok bejöhessenek az Európai Unióba, és onnantól kezdve kivettük a részünket a háborúból.”
Orbán Viktorról szólva kijelentette: úgy áll, mint egy betoncövek, amit ő csinál, ahhoz bátorság, kiállás, komoly tapasztalat és jó kapcsolat kell a világ legnagyobb vezetőivel. Egyúttal felvetette, mi lenne egy „olyan gerinctelen emberrel, akit azok néztek ki maguknak, akik zsarolható és fenyegethető kormányt akarnak Magyarországon.”
Pócs János a Tisza Pártról azt mondta: ahogy a Magyar Szocialista Pártot Brüsszelből irányították, úgy őket is Brüsszelből irányítják.
Amikor Brüsszelben megdicsérik a magyar kormányt és a magyar kormányfőt, az mindig rossz a magyar embereknek – jegyezte meg. Példaként hozta fel, hogy Gyurcsány Ferencet az egekig magasztalták, reform miniszterelnöknek tartották, majd elvette a 13. havi nyugdíjat, a családtámogatást, segélyből éltek az emberek, iskolákat, óvodákat zártak be, mindent eladtak, amit csak lehetett – sorolta.
A képviselő hangoztatta:
ami Brüsszelnek jó, az mindig rossz a magyar embereknek, és „a Tisza Párt most minden téren pontosan azt szeretné elérni, hogy minél rosszabb legyen a magyar embereknek,” mert annál jobb a Tisza Pártnak és Brüsszelnek.
Pócs János azt közölte, április 12-én „meglátjuk, hogy melyik gondolatnak mennyi támogatója van. Az biztos, hogy az előjelek a kormánypártok szempontjából kedvezőbbek és a Tisza Párt szempontjából kedvezőtlenek, elég csak ránézni Magyar Péter országjárására.”
A politikus megismételte korábbi állítását, miszerint
a Tisza Párt vezetője és a tiszás jelöltek mögött „alvilági bűnözők sokasága van, akiknek az egyik lábuk börtönben van, de bízva abban, hogy moratóriumot kapnak, és meg fogják úszni, gőzerővel kampányolnak Magyar Péternek és a tiszás jelölteknek.”
Pócs János szólt arról is, hiába szeretnének mindent megtenni, hogy a választás békés és a demokrácia ünnepe legyen, „polgárháborús hangulat lesz a választásokig.”„Egy megoldás van, ha mi vagyunk többen és mi vagyunk hangosabbak” – hangsúlyozta.
Úgy vélte, közös felelősség, hogy azok az emberek, akik a Fidesz–KDNP-vel vannak, azzal egyetértenek, elmenjenek szavazni. Ha így lesz, megismétlődik a 2022-es választási eredmény.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Pócs János (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)