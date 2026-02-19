Pócs János: Háborús vészhelyzetben kalandorokat nem lehet a kormány közelébe engedni

Háborús veszélyben, bizonytalan időben nem lehet kalandorokat a kormány közelébe engedni – mondta Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője az Igazság órája című online műsorban csütörtökön.

A politikus megítélése szerint Orbán Viktor miniszterelnök legnagyobb erénye az, hogy mindig előrelát, a frakcióban mindig meg szokta mondani, mi történik két-három év múlva a bel- és külpolitikában.

Amikor a miniszterelnök azt mondta, el kell kezdeni a védekezést a migrációval szemben, „a világon mindenki kinevette, Európában mindenki elítélte,” és még a frakcióban is volt aggály, de amit mondott, beigazolódott, a migránsok már ellepték volna az országot, ha nem ő lett volna a kormányfő – hozta fel példaként.

Pócs János kiemelte,

politikai ellenfeleik kritikaként fogalmazzák meg, hogy mindig a háborúval riogatnak, de attól, hogy fegyverek nem dördülnek, vér éppen még nem folyik, „közel állunk hozzá.” Kell-e nagyobb fenyegetés, zsarolás a Barátság kőolajvezeték megtámadásánál?

– tette fel a kérdést.

Az országgyűlési képviselő úgy vélte,

egyértelmű, hogy zsarolják, fenyegetik Magyarországot, a magyar miniszterelnököt, azért, hogy Magyarország pénze megjelenjen Ukrajna támogatásában, azért, hogy „hiteleket vegyenek fel a magyar családok Ukrajna újjáépítésére,” hogy „szavazzuk meg azt, hogy az ukránok bejöhessenek az Európai Unióba, és onnantól kezdve kivettük a részünket a háborúból.”

Orbán Viktorról szólva kijelentette: úgy áll, mint egy betoncövek, amit ő csinál, ahhoz bátorság, kiállás, komoly tapasztalat és jó kapcsolat kell a világ legnagyobb vezetőivel. Egyúttal felvetette, mi lenne egy „olyan gerinctelen emberrel, akit azok néztek ki maguknak, akik zsarolható és fenyegethető kormányt akarnak Magyarországon.”

Pócs János a Tisza Pártról azt mondta: ahogy a Magyar Szocialista Pártot Brüsszelből irányították, úgy őket is Brüsszelből irányítják.

Amikor Brüsszelben megdicsérik a magyar kormányt és a magyar kormányfőt, az mindig rossz a magyar embereknek – jegyezte meg. Példaként hozta fel, hogy Gyurcsány Ferencet az egekig magasztalták, reform miniszterelnöknek tartották, majd elvette a 13. havi nyugdíjat, a családtámogatást, segélyből éltek az emberek, iskolákat, óvodákat zártak be, mindent eladtak, amit csak lehetett – sorolta.

A képviselő hangoztatta:

ami Brüsszelnek jó, az mindig rossz a magyar embereknek, és „a Tisza Párt most minden téren pontosan azt szeretné elérni, hogy minél rosszabb legyen a magyar embereknek,” mert annál jobb a Tisza Pártnak és Brüsszelnek.

Pócs János azt közölte, április 12-én „meglátjuk, hogy melyik gondolatnak mennyi támogatója van. Az biztos, hogy az előjelek a kormánypártok szempontjából kedvezőbbek és a Tisza Párt szempontjából kedvezőtlenek, elég csak ránézni Magyar Péter országjárására.”

A politikus megismételte korábbi állítását, miszerint

a Tisza Párt vezetője és a tiszás jelöltek mögött „alvilági bűnözők sokasága van, akiknek az egyik lábuk börtönben van, de bízva abban, hogy moratóriumot kapnak, és meg fogják úszni, gőzerővel kampányolnak Magyar Péternek és a tiszás jelölteknek.”

Pócs János szólt arról is, hiába szeretnének mindent megtenni, hogy a választás békés és a demokrácia ünnepe legyen, „polgárháborús hangulat lesz a választásokig.”„Egy megoldás van, ha mi vagyunk többen és mi vagyunk hangosabbak” – hangsúlyozta.

Úgy vélte, közös felelősség, hogy azok az emberek, akik a Fidesz–KDNP-vel vannak, azzal egyetértenek, elmenjenek szavazni. Ha így lesz, megismétlődik a 2022-es választási eredmény.

Kiemelt kép: Pócs János (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)