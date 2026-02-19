Planet 2026: Kiemelkedő magyar természetfilmek a közmédia csatornáin

A válogatásban olyan hazai alkotások szerepelnek amelyek a Planet Lens – Nemzetközi Természetfotó- és Filmfesztiválon is nagy figyelmet kaptak. A fesztivál tavaly Veszprémben zajlott, és 45 országból érkezett filmeken keresztül mutatta meg bolygónk törékeny szépségét, valamint az ökológiai egyensúly megőrzésének fontosságát.
A Planet Budapest 2026 rendezvénysorozat idején a nézők az alábbi időpontokban találkozhatnak a filmekkel:
- Figyelő folyó – február 23., 19:00,
A Planet Lens fesztiválon az M5 kulturális csatorna különdíjával jutalmazott alkotás, az erdélyi Kis-Küküllő teljes útját meséli el, különleges nézőpontból: maga a folyó „szólal meg”, végigvezetve a nézőt tájon, történelmen és emberi sorsokon.
- Dunavirág Budapesten – február 24., 12:00,
Egy ritka természeti jelenség és a nagyvárosi környezet találkozása: a film a kérészrajzás budapesti arcát mutatja be, rávilágítva arra, hogy a természet még a városi környezetben is képes megújulni.
- Hévíz – dzsungel a víz alatt – február 26., 12:35
A fiatal rendezők között díjazott film a Hévízi-tó rejtett, trópusi hangulatú élővilágába enged bepillantást, új fényben mutatva be Európa egyik különleges természeti csodáját.
- Aranyba zárt múlt – február 26., 12:00
A borostyán nem csupán szép anyag, hanem ősi idők „időkapszulája”, amely összetett történetet őriz a földtörténeti múlt élőlényeiről.
- Eltékozolt vizeink – február 27., 16:00
A Kék Bolygó Díjat elnyert film a biodiverzitás és a vízgazdálkodás válságos kérdéseit tárja fel, kendőzetlenül bemutatva az emberi mulasztások következményeit.
- Tisza-tó – az ember alkotta paradicsom – február 28., 13:30
Egy pozitívabb hangvételű történet arról, hogyan válhat egy mesterségesen létrehozott táj gazdag élőhellyé, ha teret kap a természet.
- Megsebzett táj – Észak-Pest és környékének természeti értékei, veszteségei – március 1., 15:05
A film érzékenyen mutatja be egy régió természeti értékeit és azokat a sebeket, amelyeket a város terjeszkedése ejtett a tájon.
A Planet Budapest 2026-hoz kapcsolódó vetítések a kortárs magyar természetfilm legjavát mutatják be, látványos és gondolatébresztő alkotásokon keresztül irányítva a figyelmet a természeti környezet értékeire. A közmédiában ezen a héten látható szakértői interjúk a fenntarthatóság kulcskérdéseit járják körül, választ keresve arra, hogyan alakítható ki felelős és hosszú távon is működő együttélés az élővilággal, valamint milyen szerepe van ebben az egyéni és közösségi felelősségvállalásnak.