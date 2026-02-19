Planet 2026: Kiemelkedő magyar természetfilmek a közmédia csatornáin

Február 25-én veszi kezdetét az egyhetes Planet 2026 programsorozat. A környezeti kihívásokról, a víz- és természetvédelemről, valamint a fenntartható jövő lehetőségeiről szóló átfogó, szemléletformáló eseményhez a közmédia is csatlakozik: több, korábban díjazott, vagy jelölést kapott magyar természetfilmet láthatnak az M5 kulturális csatornán.

A válogatásban olyan hazai alkotások szerepelnek amelyek a Planet Lens – Nemzetközi Természetfotó- és Filmfesztiválon is nagy figyelmet kaptak. A fesztivál tavaly Veszprémben zajlott, és 45 országból érkezett filmeken keresztül mutatta meg bolygónk törékeny szépségét, valamint az ökológiai egyensúly megőrzésének fontosságát.

A Planet Budapest 2026 rendezvénysorozat idején a nézők az alábbi időpontokban találkozhatnak a filmekkel:

Figyelő folyó – február 23., 19:00,

A Planet Lens fesztiválon az M5 kulturális csatorna különdíjával jutalmazott alkotás, az erdélyi Kis-Küküllő teljes útját meséli el, különleges nézőpontból: maga a folyó „szólal meg”, végigvezetve a nézőt tájon, történelmen és emberi sorsokon. Dunavirág Budapesten – február 24., 12:00,

Egy ritka természeti jelenség és a nagyvárosi környezet találkozása: a film a kérészrajzás budapesti arcát mutatja be, rávilágítva arra, hogy a természet még a városi környezetben is képes megújulni.

Hévíz – dzsungel a víz alatt – február 26., 12:35

A fiatal rendezők között díjazott film a Hévízi-tó rejtett, trópusi hangulatú élővilágába enged bepillantást, új fényben mutatva be Európa egyik különleges természeti csodáját.

Aranyba zárt múlt – február 26., 12:00

A borostyán nem csupán szép anyag, hanem ősi idők „időkapszulája”, amely összetett történetet őriz a földtörténeti múlt élőlényeiről. Eltékozolt vizeink – február 27., 16:00

A Kék Bolygó Díjat elnyert film a biodiverzitás és a vízgazdálkodás válságos kérdéseit tárja fel, kendőzetlenül bemutatva az emberi mulasztások következményeit. Tisza-tó – az ember alkotta paradicsom – február 28., 13:30

Egy pozitívabb hangvételű történet arról, hogyan válhat egy mesterségesen létrehozott táj gazdag élőhellyé, ha teret kap a természet. Megsebzett táj – Észak-Pest és környékének természeti értékei, veszteségei – március 1., 15:05

A film érzékenyen mutatja be egy régió természeti értékeit és azokat a sebeket, amelyeket a város terjeszkedése ejtett a tájon.

A Planet Budapest 2026-hoz kapcsolódó vetítések a kortárs magyar természetfilm legjavát mutatják be, látványos és gondolatébresztő alkotásokon keresztül irányítva a figyelmet a természeti környezet értékeire. A közmédiában ezen a héten látható szakértői interjúk a fenntarthatóság kulcskérdéseit járják körül, választ keresve arra, hogyan alakítható ki felelős és hosszú távon is működő együttélés az élővilággal, valamint milyen szerepe van ebben az egyéni és közösségi felelősségvállalásnak.