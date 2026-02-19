Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Planet 2026: Kiemelkedő magyar természetfilmek a közmédia csatornáin

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTVA
2026.02.19. 11:10

Főoldal / Extra

| Szerző: hirado.hu
Február 25-én veszi kezdetét az egyhetes Planet 2026 programsorozat. A környezeti kihívásokról, a víz- és természetvédelemről, valamint a fenntartható jövő lehetőségeiről szóló átfogó, szemléletformáló eseményhez a közmédia is csatlakozik: több, korábban díjazott, vagy jelölést kapott magyar természetfilmet láthatnak az M5 kulturális csatornán.

A válogatásban olyan hazai alkotások szerepelnek  amelyek a Planet Lens – Nemzetközi Természetfotó- és Filmfesztiválon is nagy figyelmet kaptak. A fesztivál tavaly Veszprémben zajlott, és 45 országból érkezett filmeken keresztül mutatta meg bolygónk törékeny szépségét, valamint az ökológiai egyensúly megőrzésének fontosságát.

A Planet Budapest 2026 rendezvénysorozat idején a nézők az alábbi időpontokban találkozhatnak a filmekkel:

  1. Figyelő folyó – február 23., 19:00,
    A Planet Lens fesztiválon az M5 kulturális csatorna különdíjával jutalmazott alkotás, az erdélyi Kis-Küküllő teljes útját meséli el, különleges nézőpontból: maga a folyó „szólal meg”, végigvezetve a nézőt tájon, történelmen és emberi sorsokon.
  2. Dunavirág Budapesten – február 24., 12:00,

Egy ritka természeti jelenség és a nagyvárosi környezet találkozása: a film a kérészrajzás budapesti arcát mutatja be, rávilágítva arra, hogy a természet még a városi környezetben is képes megújulni.

  1. Hévíz – dzsungel a víz alatt – február 26., 12:35

A fiatal rendezők között díjazott film a Hévízi-tó rejtett, trópusi hangulatú élővilágába enged bepillantást, új fényben mutatva be Európa egyik különleges természeti csodáját.

  1. Aranyba zárt múlt – február 26., 12:00
    A borostyán nem csupán szép anyag, hanem ősi idők „időkapszulája”, amely összetett történetet őriz a földtörténeti múlt élőlényeiről.
  2. Eltékozolt vizeink – február 27., 16:00
    A Kék Bolygó Díjat elnyert film a biodiverzitás és a vízgazdálkodás válságos kérdéseit tárja fel, kendőzetlenül bemutatva az emberi mulasztások következményeit.
  3. Tisza-tó – az ember alkotta paradicsom – február 28., 13:30
    Egy pozitívabb hangvételű történet arról, hogyan válhat egy mesterségesen létrehozott táj gazdag élőhellyé, ha teret kap a természet.
  4. Megsebzett táj – Észak-Pest és környékének természeti értékei, veszteségei – március 1., 15:05

A film érzékenyen mutatja be egy régió természeti értékeit és azokat a sebeket, amelyeket a város terjeszkedése ejtett a tájon.

A Planet Budapest 2026-hoz kapcsolódó vetítések a kortárs magyar természetfilm legjavát mutatják be, látványos és gondolatébresztő alkotásokon keresztül irányítva a figyelmet a természeti környezet értékeire. A közmédiában ezen a héten látható szakértői interjúk a fenntarthatóság kulcskérdéseit járják körül, választ keresve arra, hogyan alakítható ki felelős és hosszú távon is működő együttélés az élővilággal, valamint milyen szerepe van ebben az egyéni és közösségi felelősségvállalásnak.

Kiemelt kép: planetbudapest.hu
közmédia BudapestMagyarország

Ajánljuk még

 