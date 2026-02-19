Pénteken hatástalanítják a XII. kerületben talált bombát, több ingatlant is ki kell üríteni

A tűzszerészek pénteken hatástalanítják a Budapest XII. kerületében lévő Csörsz parkban szerdán talált világháborús robbanószerkezetet, a hatóság a hatástalanítás idejére több környékbeli ingatlan kiürítését rendelte el.

A Budapest XII. kerületének Facebook-oldalán elérhető tájékoztatás szerint pénteken hatástalanítják azt a világháborús robbanószerkezetet, melyet a Csörsz parkban találtak szerdán, földmunkálatok végzése közben.

A tűzszerészek a hatástalanítás idejére

a környéken biztonsági zárást rendeltek el, a hatóságnak több lakást, valamint a környező irodaházakat, hoteleket és vendéglátó helyiségeket kell kiüríteni.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon úgy tájékoztatott, hogy a lezárásban az I. és a XII. kerület egy része is érintett, a Csörsz utcát az 1-7 számig, az Avar utcát a Csörsz utcától a Hegyalja útig, valamint a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem hátsó kerítése által határolt parkos területet zárják le.

A hatástalanítás idejére az érintett lakásokat és egyéb helyiségeket a lakóknak, illetve az ott tartózkodóknak legkésőbb péntek délelőtt 10 óráig el kell hagyniuk – ismertették, hozzátéve, hogy a hatóságok ezt ellenőrzik és az ingatlanokat legkésőbb eddig az időpontig kiürítik.

Az érintett lakásokba, illetve szolgáltató- és irodaházakba várhatóan a késő délutáni órákban lehet visszatérni

– tudatták, egyben azt is közölve, hogy a Csörsz utca 18.-ban lévő MOM Kulturális Központban befogadóhelyeket alakítanak ki.

A XII. kerületi önkormányzat a bejegyzésben azt kérte, hogy aki a befogadóhelyet igénybe veszi, annál legyen feltöltött mobiltelefon, töltő, személyi igazolvány, tajkártya, valamint az esetlegesen szükséges gyógyszer is.

Ismertetésük szerint személyszállítási segítségnyújtást a +36 30/623-9973-as telefonszámon lehet kérni, míg a háziállattal érkezők számára a Törpe utca 2. szám alatti Hegyvidéki Kulturális Szalont jelölték ki.

A kiürített, lezárt területet a rendvédelmi szervek őrzik, a lezárás idején a belépés szigorúan tilos!

– figyelmeztettek, hozzáfűzve, hogy a környéken a kérdéses időszakban a tömegközlekedést is érintő átmeneti forgalmi korlátozás, időszakosan akár teljes lezárás is várható.

A XII. kerület önkormányzat további információkért honlapjuk, valamint a Budapesti Közlekedési Központ weboldalának figyelését javasolja.

A lezárás feloldásáról a zárás napján, pénteken délelőtt 10 órától +36 30/623-9973-as telefonszámon lehet érdeklődni.

Szerdán a hirado.hu is beszámolt arról, hogy világháborús robbanószerkezetet találtak földmunkálatok végzése közben Budán, a XII. kerületi Csörsz parkban, ráadásul ez már nem az első ilyen eset, tekintettel arra, hogy 2023-ban a Kiss János altábornagy utca 29. számú társasházi ingatlannál, 2019-ben pedig a testnevelési egyetem Csörsz utcai sporttelepénél fedeztek fel földmunkálatok közben robbanószerkezetet.

Kiemelt kép: A Budapest XII. kerületi MOM Park épületegyüttes (Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László)