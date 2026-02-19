Öt ország csapatokat küld a Gázai övezetbe – jelentette be a Béketanács

Öt ország biztosan hozzájárul csapatokkal is a palesztin lakosságú Gázai övezetbe telepítendő nemzetközi erőkhöz – jelentette be Jasper Jeffers amerikai vezérőrnagy, az úgynevezett Nemzetközi Stabilizációs Erő (ISF) parancsnoka a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett Béketanács első ülésén, csütörtökön Washingtonban.

„Határtalan örömömre szolgál, hogy ma bejelenthetem az első öt országot – Indonézia, Marokkó, Kazahsztán, Koszovó és Albánia -, amely csapatokat járul hozzá az ISF-hez. Két ország – Egyiptom és Jordánia – a rendőrség kiképzését vállalta” – ismertette Jeffers.

Az amerikai tábornok szerint az ISF-et először a Gázai övezet déli részén található Rafahba fogják telepíteni, ahol rendőrségi erőket fognak kiképezni, majd onnan „szektorról szektorra” ki fogja terjeszteni tevékenységét.

Hozzátette: a hosszú távú tervek között szerepel, hogy 20 ezer ISF-katona kiképez 12 ezer rendőrt a palesztinok lakta térségben.

Később Nikolaj Mladenov bolgár diplomata – aki egykor az ENSZ-nek a közel-keleti békefolyamatért felelős különleges koordinátora volt, jelenleg pedig a Béketanács Gázai övezeti békefolyamat felügyeletével megbízott főképviselője – arról beszélt, hogy kétezer palesztin jelentkezett már az újonnan létrehozandó átmeneti palesztin rendőrségi erőbe.

A Béketanács csúcsszintű ülésén több mint 40 ország képviseltette magát, jelentős részük állam- vagy kormányfői szinten, egy részük megfigyelőként.

A felszólaló vezetők megerősítették országaik hozzájárulását a Donald Trump javaslatain alapuló konkrét intézkedésekhez, köztük a Nemzetközi Stabilizációs Erőhöz.

Prabowo Subianto indonéz elnök felszólalásában is kiemelte, hogy hazája kész 8 ezer, vagy ennél is több katonával hozzájárulni az ISF-hez. Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök közölte, hogy Kazahsztán szintén küld katonai erőket, köztük egészségügyi alakulatokat a Gázai övezetbe.

Edi Rama albán miniszterelnök is megerősítette országa hozzájárulását, egyúttal támogatását fejezve ki a békefolyamathoz. Javier Milei argentin elnök bejelentette, hogy a dél-amerikai ország is kész hozzájárulni a a stabilizációs erőhöz.

Több más vezető szintén hazája készségét fejezte ki, hogy részt vegyen a békeerőfeszítések részét képező konkrét nemzetközi intézkedésekben, továbbá azok anyagi támogatásában.

A washingtoni ülésen megfigyelőként részt vevő Nicosur Dan román államfő elmondta, hogy Bukarest segíti a palesztin oktatás fejlesztését, kórházi támogatást nyújt, és szakértői támogatást ad számos intézmény – köztük a rendőrség és az igazságügyi rendszer – megújításához.

Musztafa Kemal Madbúli egyiptomi kormányfő azt hangoztatta, hogy Kairó kész továbbra is részt vállalni a Gázai övezet helyzetének stabilizálásában. Ebben fontosnak mondta a palesztin önrendelkezés megerősítését és azt, hogy a mostani átmeneti időszakban megerősítsék a legfontosabb intézményeket az övezetben. Muhammad bin Abdul Rahman Ál Száni katari miniszterelnök egymilliárd dolláros, az Egyesült Arab Emírségeket képviselő Abdalláh Ál Nahajan miniszterelnök-helyettes 1,2 milliárd eurós hozzájárulást jelentett be.

Izraelt a találkozón Gideon Szaár külügyminiszter képviselte.

A kiemelt kép illusztráció: izraeli tartalékos katonák a dél-izraeli Beér-Seva közelében fekvõ táborukban 2023. október 9-én. MTI/EPA/Abir Szultan.