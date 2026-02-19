Örökre eltűnhet a lóhús az olasz éttermek étlapjáról

Nagy hagyományai vannak a lóhúsból készült ételeknek Olaszország bizonyos régióiban, azonban könnyen tiltólistára kerülhetnek ezek a gasztronómiai különlegességek.

Lekerülhet az olasz éttermek étlapjáról minden lóhúsból készült fogás, ha megszavazzák az Öt Csillag Mozgalom (M5S), a Zöldek és az Olasz Baloldal Szövetsége (AVS), valamint a centrista Mi Moderáltak (Noi Moderati) által benyújtott törvényjavaslatot a lovak, szamarak, öszvérek, pónik levágásának tilalmáról.

A javaslat a kutyákhoz és macskákhoz hasonlóan házi kedvencként ismerné el ezeket a jószágokat

– számolt be az olasz Sky.

Az állatvédők és a húsipar szereplői is megszólaltak a javaslat kapcsán, amely zéró toleranciát hirdet és súlyos pénzbírsággal, illetve 3 hónaptól 3 évig terjedő börtönbüntetéssel sújtaná a lóhús termelőit.

Az állatokat a szabály hatálybalépésétől számított két hónapon belül regisztrálni kellene és csipet is kapnának, hogy nyomon követhetők legyenek. Olaszország az élmezőnyben van Európán belül a lóhúsfogyasztásban, az importált mennyiség tekintetében pedig világelső. A lóhúsfogyasztás ugyanakkor csak egy kisebbséget érint, egy friss felmérés szerint az olasz húsevőknek csak 17 százaléka szerepelteti az étrendjében.

