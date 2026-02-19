Őrizetbe vették András volt yorki herceget, a brit uralkodó öccsét

A windsori királyi rezidencia – András egykori lakhelye – szerinti területileg illetékes rendőrség, a Thames Valley Police tájékoztatása szerint
András őrizetbe vételével egyidejűleg házkutatások is kezdődtek III. Károly király testvérének két lakóingatlanában.
A brit monarchia újkori történetében példátlan fejlemény közvetlen előzményeként
Andrásról kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel, aki fiatal nők sérelmére elkövetett súlyos szexuális bűncselekményekért többször is megjárta a börtönt.
Epstein legutóbbi őrizetbe vétele után, 2019-ben New York-i börtöncellájában meghalt.
Kiemelt kép: András yorki herceg – MTI/EPA/AAP/David Mariuz