Orbán Viktor rendkívüli sajtótájékoztatója Washingtonból – ÉLŐBEN

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök este rendkívüli sajtótájékoztatót tart Washingtonból azt követően, hogy részt vett Donald Trump Béketanácsának alapító ülésén.

Cikkünk frissül!

Mint arról korábban beszámoltunk, csütörtökön került sor a Béketanács alapító ülésére, ahol először Donald Trump mondott beszédet, majd (más vezetők mellett) Orbán Viktor is felszólalt.

Ezt követően csütörtök este várható egy sajtótájékoztató is Washingtonból a magyar miniszterelnöktől. Orbán Viktor a közösségi oldalán jelezte ezt.

„Hamarosan rendkívüli sajtótájékoztató Washingtonból”

– írta a kormányfő a közösségi oldalán.

Az elhangzottakról alábbi cikkünkben számolunk majd be, amint megkezdődik az esemény.

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett stúdiójában Washingtonban 2025. november 6-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos.