Orbán Viktor rendkívüli sajtótájékoztatója Washingtonból – ÉLŐBEN

Cikkünk frissül!
Mint arról korábban beszámoltunk, csütörtökön került sor a Béketanács alapító ülésére, ahol először Donald Trump mondott beszédet, majd (más vezetők mellett) Orbán Viktor is felszólalt.
Kapcsolódó tartalom
Orbán Viktor beszéde a Béketanács ülésén: „Egy olyan országot képviselek, amely egy brutális háború szomszédságában élt az utóbbi négy évben”
Donald Trump a Béketanács ülésén: Orbán Viktor remek munkát végez, teljes és feltétel nélküli támogatásomról biztosítom a választáson
Ezt követően csütörtök este várható egy sajtótájékoztató is Washingtonból a magyar miniszterelnöktől. Orbán Viktor a közösségi oldalán jelezte ezt.
„Hamarosan rendkívüli sajtótájékoztató Washingtonból”
– írta a kormányfő a közösségi oldalán.
Az elhangzottakról alábbi cikkünkben számolunk majd be, amint megkezdődik az esemény.
Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett stúdiójában Washingtonban 2025. november 6-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos.