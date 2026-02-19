Műsorújság
Orbán Viktor reagált Donald Trump dicsérő szavaira

Szerző: hirado.hu
2026.02.19. 18:59

A magyar miniszterelnök a közösségi oldalain válaszolt arra, hogy Donald Trump biztosította támogatásáról a választási kampányban.

Mint arról beszámoltunk, az Egyesült Államok elnöke csütörtök délutáni beszédében a magyar miniszterelnököt méltatta és újfent biztosította arról, hogy őt támogatja a magyarországi választási kampányban.

„Orbán Viktor magyar miniszterelnök, akit teljes mértékben, abszolút támogatok a választáson”

mondta Trump az eseményen, amikor felsorolta az egybegyűlt vezetőket.

Orbán Viktor a Facebookon, illetve az X-en is reagált röviden Trump méltatására. A miniszterelnök azt írta:

„Barátokkal minden könnyebb. A béke is. Köszönjük, Elnök úr!”

A miniszterelnök – Trump felszólalását követően – a Béketanács washingtoni első ülésén beszédet mondott.

Kiemelt kép: Orbán Viktor és Donald Trump a gázai tűzszünet aláírásakor 

Béketanács Donald TrumpOrbán Viktor Egyesült Államok

