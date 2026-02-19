Donald Trump a Béketanács ülésén: Orbán Viktor remek munkát végez, teljes támogatásomról biztosítom a választáson

Megkezdődött a Béketanács első ülése Washingtonban, amelyen Donald Trump amerikai elnök és a világ számos más vezetője mellett Orbán Viktor is részt vesz. A fejleményeket cikkünkben követjük.

A Reuters élő közvetítésén magyar idő szerint délután 3 órakor már lehetett látni azt, hogy a nemzetközi vezetők egy pódiumon gyűltek össze. Orbán Viktor és Donald Trump közt is volt egy rövid szóváltás, amikor az amerikai elnök belépett a terembe.

Cikkünk publikálásakor pedig egy másik teremből közvetíttek már, ahol szintén látható volt a magyar miniszterelnök (Javier Milei argentin elnök mellett, a felső sorban).

Donald Trump: „Amit csinálunk, az nagyon egyszerű: béke”

Az esemény első felszólalója az amerikai elnök volt, aki először üdvözölte a Washingtonba érkezett vezetőket. „Amit csinálunk, az nagyon egyszerű: béke” – mondta az amerikai elnök, hozzátéve, hogy szerinte „egész jó munkát végeztek” eddig is ezzel kapcsolatban.

„Nyolc háborút zártunk le, és szerintem egy kilencedik is lesz hamarosan”

– fűzte még hozzá, vélhetően az ukrajnai konfliktusra utalva. Hangsúlyozta azt is, hogy az összegyűlt vezetők „hihetlen jó barátai” lettek az utóbbi időben.

Donald Trump később azt is hangsúlyozta, hogy ez a „legrangosabb tanács”, amely valaha összeült, mert minden vezető, aki része a Béketanácsnak, egy-egy országot is vezet (egy kivétellel). Valamint arról is beszélt, hogy a gázai háborúban is komoly előrelépést sikerült elérni a béke érdekében. Megjegyezte azt is, hogy az összegyűltek többsége a Közel-Keletről érkezett, és „nagyon bőkezűen” bántak a pénzzel a béketörekvések érdekében.

„Jól fog szerepelni, Viktor” – Trump ismét biztosította Orbánt, hogy őt támogatja a magyarországi választáson

Arról is beszélt, hogy Örményország és Azerbajdzsán is „32 éven át gyilkolták egymást”, nemrég azonban amerikai közvetítéssel sikerült lezárni a háborújukat, most pedig mindketten itt vannak a Béketanács ülésén. És most már talán az is elmondható róluk, hogy barátok – tette hozzá.

⚡️Milei and Orbán are sitting side by side at the “Board of Peace” as Trump praises them. pic.twitter.com/FEa8BeOXdg — The Global Monitor (@theglobal4u) February 19, 2026

Ezt követően név szerint említette a többi összegyűlt vezetőt, köztük a magyar kormányfőt is.

„Orbán Viktor magyar miniszterelnök, akit teljes mértékben, abszolút támogatok a választáson”

– mondta Donald Trump, mikor a kormányfőhöz ért a felsorolásban:

Trump: PM Orban of Hungary. He has my complete and total endorsement. An incredible job on immigration, unlike some countries that have hurt themselves. You have my total and complete endorsement and I’m putting it out. I already did but putting it out again pic.twitter.com/8kdUE0Cstx — Acyn (@Acyn) February 19, 2026

Az Egyesült Államok elnöke hozzátette még azt is: „Európában nem mindenkinek tetszik a támogatásom, de ez rendben van. Hihetetlen munkát végzett a bevándorlás területén, ellentétben egyes országokkal, amelyek kárt okoztak maguknak. Teljes mértékben támogatom Önt, és ezt nyilvánosan is kijelentem. Egyszer már megtettem, de most újra kijelentem.”

„Jól fog szerepelni, Viktor. Nagyon köszönöm, hogy itt van. Nagyszerű ország.”

– mondta végül a választásokkal és Magyarországgal kapcsolatban az amerikai elnök.

„A gázai háborúnak vége van”

Trump később részletesen beszélt más konfliktusokról is, amelyeket sikerült lezárni, de kitért a Kínával és Hszi Csin-ping kínai elnökkel való viszonyára, valamint az iráni válságra is.

De külön üdvözölte például Szerbia és Koszovó, valamint Pakisztán és India vezetőit, akiknek szintén részt vett a konfliktusuk lezárásában – és biztosította őket arról, hogy ha a jövőben ismét problémájuk lesz egymással, akkor kereshetik őt.

Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy az Irán elleni tavaly nyári amerikai csapások után a Közel-Keleten is sikerült békét teremteni.

„A gázai háborúnak vége van”

– mondta az amerikai elnök, megjegyezve, hogy a konfliktus néha még fellángol ugyan, de a tűzszünet lényegében érvényben maradt. De megjegyezte, hogy Iránnal „még van némi dolguk” a Közel-Keleten, mert nem hagyhatják azt, hogy a síita ország nukleáris fegyvert szerezzen.

Beszéde végén az amerikai elnök arról beszélt, hogy az ENSZ mára eljelentéktelenedett, de szerinte el fog jönni az idő, amikor a Béketanács felügyeli majd az ENSZ-t is, és akkor a szervezet végre felnőhet a feladatához. Véleménye szerint emiatt a mai „egy nagy nap lehet” azáltal, hogy a Béketanács megkezdi működését.

„Őszintén mondhatom, hogy önök erős vezetők, sok esetben kemény vezetők.[…] és a barátaim. És ha bármiben tudok segíteni Önöknek, csak szóljanak”

– mondta a beszéde végén Donald Trump.

J.D. Vance: nemcsak békét kell kötni, hanem tenni is kell azért, hogy tartós legyen

Trump után az Egyesült Államok alelnöke lépett a mikrofon elé, aki azt mondta:

először „békét kell kötni, de azután azt is biztosítani kell, hogy a béke tartós legyen […] A béketanács alapvetően erről szól: a béke tartós voltáról gondoskodni”.

Majd háláját fejezte ki az összegyűlt vezetőknek, és hangsúlyozta: azért gyűltek össze itt ma, hogy „életeket mentsenek”.

Vance után Marco Rubio amerikai külügyminiszter vette át a szót. Mint mondta, Trumpnak „mind a képessége, mind a szándéka megvan ahhoz”, hogy használja az elnöki hatalmát, és képes a szokványos kereteken kívül gondolkodni. Véleménye szerint ez nagyon fontos volt a gázai konfliktus rendezésével kapcsolatban.

„Ezt a gázai helyzetet lehetetlen lett volna rendezni hagyományos módon, a megszokott kereteken belül”

– mondta, miközben arról beszélt, hogy ezért hozták létre a Béketanácsot is.

Marco Rubio azt is leszögezte: Gáza esetében „nincs B-terv”.

„A B-terv az, hogy visszatérünk a háborúhoz. Ezt senki sem akarja azok közül, akik itt vannak. Az A-terv, az egyetlen megoldás az, hogy újjáépítjük Gázát egy egy fenntartható, tartós béke útján, ahol mindenki békésen tud egymás mellett élni”

– fogalmazott.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök a Béketanács alakuló ülésén a washingtoni Amerikai Békeintézetben 2026. február 19-én. MTI/AP/Mark Schiefelbein.