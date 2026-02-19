Orbán Balázs szerint a baloldal kimutatta a foga fehérjét, és végleg kiderült, hogy azonos véleményen vannak Brüsszellel a háborúról

Orbán Balázs a közösségi oldalán reagált arra, hogy miután felkerült az internetre egy, a háború borzalmait bemutató videó, ellenzéki politikusok szerinte egymást túlharsogva háborodtak fel. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy vélte, ezzel a baloldal végérvényesen állást foglalt a háború kérdésében.

A miniszterelnök politikai igazgatója bejegyzésben azt írta: „A baloldal kimutatta a foga fehérjét. Korábban mindent megtettek, hogy ne kelljen megszólalniuk a háború ügyében, nehogy kiderüljön, hogy azonos véleményen vannak Brüsszellel. Eddig bírták.”

Orbán Balázs felsorolta az ellenzéki reakciókat is:

Magyar Péter „lelketlen manipulációnak” nevezte a háborúellenes álláspontot, Dobrev Klára „rémhírgyártásról” beszélt, Tarr Zoltán „háborúval riogatásnak” minősítette az ügyet, Tompos Márton „hergelést” emlegetett, míg Szabó Tímea „aljas, primitív hazugságnak” nevezte a felvetést.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint ezzel az ellenzék elismerte, hogy nem lehet rájuk számítani, amikor „ellen kell állni az európai háborús terveknek”. Hozzátette:

„Én nem javaslom, hogy hülyének nézzék a magyar embereket. A szomszédban dúló háború közelségét, annak minden veszélyével együtt mindannyian érezzük.”

Orbán Balázs úgy látja, Magyarországnak egy teljes nemzetet átívelő háborúellenes mozgalom felépítésén kell dolgoznia annak érdekében, hogy kimaradjon a konfliktusból. Bejegyzését azzal zárta: „Ma is bebizonyosodott, hogy egyedül a Fidesz a biztos választás.”

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyûlésen Kecskeméten 2025. december 6-án. (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)