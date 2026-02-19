Orbán Balázs felháborítónak tartja, hogy a Tisza Brüsszel és Kijev oldalára áll a magyarokkal szemben

Orbán Balázs értékelése szerint Münchenben jóváhagyták az ukránok tervét, hogy az olajszállításokon keresztül zsarolják Magyarországot, és ezzel a Tisza Párt összejátszik Kijevvel és Brüsszellel. A kormányfő politikai igazgatója ezt felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte.

A miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalára feltöltött legfrissebb bejegyzésében írt arról, hogy a Tisza Párt összejátszik Kijevvel és Brüsszellel, hiszen Münchenben jóváhagyták az ukránok tervét, hogy az olajszállításokon keresztül zsarolják Magyarországot.

Orbán Balázs szerint

felháborító és elfogadhatatlan, hogy Brüsszel és Kijev oldalára állnak a magyarokkal szemben.

A magyarok nem akarnak többet fizetni az energiáért! – szögezte le közösségi oldalán a kormánypárti politikus.

Orbán Viktor: Zelenszkij beavatkozott a magyar választásokba azzal, hogy leállította a Barátság kőolajvezetéket

A miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán tette világossá, hogy Zelenszkij ukrán elnök a Barátság kőolajvezeték leállításával beavatkozott a magyar választásba. Orbán Viktor a közösségi oldalán megosztott videóhoz azt írta: bármi áron ukránpárti kormányt akarnak. Ezzel szemben a Fidesz a biztos választás.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, EP-képviselője és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)