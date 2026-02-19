Nagyköveteket tájékoztatott az április 12-ei választásról az NVI és az NVB

Magyarországra akkreditált nagyköveteknek tartott tájékoztatót az április 12-ei országgyűlési választásról a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke és a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke csütörtökön. A diplomatákkal Sasvári Róbert, az NVB elnöke és Nagy Attila, az NVI elnöke – a korábbi választásokhoz hasonlóan – a választás lebonyolításával összefüggő legfontosabb információkat ismertette.

A Magyarországra akkreditált nagyköveteknek tartott tájékoztatást az április 12-én tartandó országgyűlési választással kapcsolatban a a Nemzeti Választási Iroda (NVI) és a Nemzeti Választási Bizottság (NVB).

A www.valasztas.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint

a diplomatákkal Sasvári Róbert, az NVB elnöke és Nagy Attila, az NVI elnöke – a korábbi választásokhoz hasonlóan – a választás lebonyolításával összefüggő legfontosabb információkat ismertette.

Nagy Attila részletes áttekintést adott a magyar választási rendszer működéséről, a 2022. évi általános országgyűlési választás óta történt jogszabályi változásokról és az NVI által megtett előkészületekről. Kitért a választási eljárás főbb garanciális elemeire, továbbá bemutatta a nemzetközi megfigyelőkre vonatkozó szabályokat is.

Sasvári Róbert a Nemzeti Választási Bizottság eljárási szabályait és a korábbi évek tapasztalatait összegezte.

Kapcsolódó tartalom Hack Péter: Európa sorsát meghatározó lesz az áprilisi választás

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Vajda János)