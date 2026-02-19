Meloni abszurdnak nevezte, hogy a bíróság elítélte az olasz államot a migránssegítő hajó lefoglalása miatt

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök abszurdnak nevezte szerda este egy videóüzenetben a palermói bíróság ítéletét, amely hetvenhatezer euró megfizetésére ítélte az olasz államot a Sea-Watch német nem kormányzati szervezet javára az NGO egyik hajójának hét évvel ezelőtti lefoglalása miatt.

Giorgia Meloni azt mondta, elállt a szava a bíróság döntésének hallatán, amely szerint az olasz adófizetők hetvenhatezer eurójából kártérítést kell fizetni annak a nem kormányzati szervezetnek, amelynek hajója az illegális bevándorlás támogatása jegyében 2019-ben áttörte az olasz partokat védelmező hajóblokádot.

Az olasz miniszterelnök felidézte:

2019 júniusában az NGO egyik hajójának, a Sea-Watch 3-nak a kapitánya, Carola Rackete annak ellenére, hogy az olasz hatóságok nemet mondtak a hajó Lampedusán való kikötésére, nekihajtott az olasz pénzügyőrség egyik hajójának, és elérte a sziget partját. A civil hajó negyvenkét migránst szállított.

A Sea-Wach 3-at a hatóságok feltartóztatták és lefoglalták.

A palermói bíróság hét év elteltével úgy döntött, hogy az NGO-hajó lefoglalása törvénytelen volt, és kártérítés kifizetésére ítélte az olasz államot.

Giorgia Meloni ezt kommentáló videóüzenetében elmondta, hogy a Sea-Watch ujjongva üdvözölte az olasz bírósági ítéletet. „A jog ismét a polgári engedetlenségnek adott igazat” – idézte Meloni a civil szervezet kommentárját.

„Én azt kérdezem, hogy a bírók feladata az, hogy tiszteletben tartassák a törvényeket, vagy az, hogy jutalmazzák azt, aki azzal kérkedik, hogy nem tartja tiszteletben a törvényeket?”

– tette fel a kérdést Giorgia Meloni.

Hozzátette, nem érti, hogy az olasz bíróságok milyen üzenetet akarnak továbbítani az „objektíven abszurd döntéssorozatukkal.”

Giorgia Meloni utalt arra, hogy hétfőn a római fellebbviteli bíróság hétszáz euró kártérítést ítélt egy többszörösen büntetett előéletű algériai illegális bevándorlónak, akit a hatóságok az Albániában létesített kiutasító táborba helyeztek át. Meloni szerint ez a döntés is szégyennek számít, de semmi a Sea-Watch-ra vonatkozó ítéletet képest.

Mit akarnak megmutatni a bíróságok? Azt, hogy a római kormánynak nem szabad szembeszállnia a tömeges illegális bevándorlással? – kérdezte Meloni, hangsúlyozva, hogy a bíróságok átpolitizált része minden eszközzel keresztbe igyekszik tenni a kormánynak.

„Sajnálom, hogy ha nem is olyan keveseknek csalódást okozok, de mi kiváltképp makacsok vagyunk, és továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy betartsuk az olaszoknak adott szavunkat az olasz állam szabályainak és törvényeinek tiszteletben tartása érdekében. Mindent, ami szükséges, megteszünk a határok és polgáraink biztonsága védelmében”

– jelentette ki Giorgia Meloni.

2019 nyarán Matteo Salvini belügyminiszter mondott nemet a Sea-Watch 3 kikötésére. A kapitányt néhány napos házi őrizet után szabadon engedték. Salvini akkor pökhendi német kommunistának nevezte Racketét.

A német aktivistát 2024-ben beválasztották az Európai Parlamentbe a német Baloldali Párt színeiben, de 2025-ben másnak adta át a helyét.

Szerda este Matteo Salvini is rövid videót közölt:

az olasz igazságügy reformját sürgette, amelyről márciusban tartanak népszavazást.

Piergiorgio Morosini, a palermói bíróság elnöke közleményben hangoztatta, hogy a bíróság döntése jogilag megalapozott és támadhatatlan. Úgy vélte, hogy a bírókat nem lehet támadni az egyik félnek nem tetsző ítélet miatt.

Kiemelt kép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök – MTI/EPA/ANSA/Ettore Ferrari