Letartóztatták a férfit, aki kegyetlenül megölte idős, védtelen ismerősét Szolnokon

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a letartóztatását annak az abonyi férfinak, aki hétfőn megölte idős ismerősét Szolnokon – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség csütörtökön közleményben az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a vármegyei főügyészség minősített emberölés bűntette miatt indítványozta az abonyi férfi letartóztatását, aki otthonában ölte meg 79 éves ismerősét.

A 46 éves férfi hétfőn délelőtt jelent meg a szolnoki ingatlannál, ahová a későbbi áldozat beengedte.

A férfi a lakásban, eddig ismeretlen okból rátámadt az idős férfira, fején bántalmazta, illetve egy éles, hegyes eszközzel többször megütötte, megvágta – írták.

A sértett a bántalmazás következtében a helyszínen meghalt. Az erőszakos férfi ezután a lakóház szobáiban talált készpénzt magához vette.

A főügyészség azért indítványozta a férfi letartóztatását, mert a kiszabható büntetés nagyságára is tekintettel fennáll szökésének, elrejtőzésének veszélye. Továbbá fennáll a bizonyítás megnehezítésének veszélye, mivel terhelő bizonyítékokat, így az elkövetés eszközeit, illetve az általa viselt nadrágot a bűncselekmény elkövetése után eltüntette – szerepel a közleményben.

