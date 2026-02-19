Műsorújság
Lavinatragédia Kaliforniában: nyolc síelő holttestét találták meg, a mentőcsapat egyik tagjának a házastársa is a hó alatt van még

Szerző: hirado.hu
2026.02.19. 07:58

A kaliforniai Lake Tahoe térségében kutató mentőegységek megtalálták annak a nyolc síelőnek a holttestét, akik kedden tűntek el, miután hatalmas lavina zúdult a Castle Peak környéki hegyoldalra.

A hatóságok közlése szerint egy további eltűnt személy után még folytatják a keresést, azonban a Nevada megyei seriff tájékoztatása alapján az illető túlélésére már kevés az esély. A lavina idején összesen tizenöt síelő tartózkodott a területen, közülük hat embert sikerült élve kimenteni – közölte a BBC.

A mentést nehezíti, hogy a tragédia helyszínén azóta közel 90 centiméter friss hó hullott, a lavinaveszély pedig továbbra is jelentős. A hatóságok szerint a körülmények rendkívül kedvezőtlenek, ezért a hó alá temetett áldozatok kiemelése egyelőre nem lehetséges.

A sícsoport tizenegy szabadidős síelőből és négy túravezetőből állt. A mentési munkálatokat személyes tragédia is sújtja: az egyik mentőcsapat tagjának házastársa az áldozatok között van, ami különösen megterhelővé teszi a beavatkozást.

A hatóságok továbbra is fokozott óvatosságra intik a térségben tartózkodókat a rendkívül magas lavinaveszély miatt.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)
