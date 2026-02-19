Ketten haltak meg éjszaka egy zalai balesetben

Közúti balesetben két ember meghalt, egy harmadik súlyosan megsérült szerda éjszaka Nagyradán.

Sznopek Veronika, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-t úgy tájékoztatta, hogy egy 26 éves férfi a sebesség helytelen megválasztása miatt egy kanyarban elvesztette uralmát járműve felett és azzal villanyoszlopnak csapódott. A jogosítvánnyal nem rendelkező sofőr és 22 éves utasa a helyszínen életét vesztette, a hátsó ülésen utazó 44 éves férfit súlyos sérülésekkel vitték kórházba a mentők.

A rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja az eset körülményeit. Egyik áldozat sem használta a biztonsági övet

– tette hozzá a szóvivő.

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján azt írta a balesetről, hogy a személyautó rátekeredett a villanyoszlopra. A zalakarosi és pacsai hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével tudták kiszabadítani a kocsi három utasát.

Kiemelt kép: illusztráció (Fotó: Police.hu)