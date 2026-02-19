Késelés történt egy oroszországi iskolában

Egy 13 éves iskolás késsel megtámadta osztálytársát az oroszországi Permi határterületen lévő Alekszandrovszk város egyik iskolájában csütörtökön – közölte az orosz Szövetségi Nyomozó Bizottság (SZK) sajtószolgálata.

Az ügyben eljárás indult egy kiskorú meggyilkolására irányuló merénylet, gondatlanság és a nem megfelelő biztonsági követelmények miatt.

A nyomozás adatai szerint

aznap reggel a 13 éves tanuló késsel többször megszúrta osztálytársát a testén és a nyakán. A támadót őrizetbe vették.

Az áldozatot kórházba szállították, állapota stabil – derült ki a régió egészségügyi minisztériumának tájékoztatójából. A beszámoló szerint a fiatalt megműtik, majd mentőhelikopterrel a terület székhelyére, Permbe szállítják.

A támadás miatt Alekszandrovszk összes iskolájában február 24-ig felfüggesztették a tanítást

– közölte a helyi oktatási tárca.

A terület összes oktatási intézményben megerősítették a biztonsági intézkedéseket.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)