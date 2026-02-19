Index: A Tisza képviselői Münchenben jelezték, készek arra, hogy leváljanak az olcsó orosz energiáról

Szijjártó Péter a szerdai kormányülést követően jelentette be, hogy január 27-én megszűnt a szállítás a Barátság vezetéken, és Ukrajna döntése miatt azóta sem indult újra – emlékeztetett az Index.

Állítása szerint

ez „egyértelműen politikai döntés”, mivel műszaki akadálya nincs az újraindításnak. Hozzátette: bár az EU tiltja az orosz kőolaj importját, Magyarország és Szlovákia – tengeri kijárat hiányában – mentességet kapott a csővezetékes szállításra.

Az uniós szabályozás egy másik pontja szerint, ha a szárazföldi tranzit ellehetetlenül, Budapest és Pozsony tengeri úton is vásárolhat orosz olajat. Ennek megfelelően a magyar és a szlovák fél jelezte a horvát kormánynak, hogy az Adria-vezetéken keresztül kívánnak kőolajat szállítani. A miniszter hangsúlyozta: Magyarország stratégiai tartalékai mintegy 96 napra elegendők, így rövid távon nincs ellátási kockázat.

A kormány döntése alapján az Ukrajnába irányuló dízelszállításokat leállították, és azok addig nem indulnak újra, amíg az ukrán fél nem állítja helyre a kőolajszállítást Magyarország felé.

Az ügyben készült jelentés szerint a brodi szakaszon nem maga a vezeték sérült meg az orosz csapásban, hanem egy ukrán tulajdonú tartály, amelyben Lengyelországba szánt kőolaj volt. Ez legfeljebb átmeneti fennakadást okozhatott volna, a teljes leállítás azonban politikai döntés következménye lehetett.

Kijev a jogi kötelezettségek megkerülésére törekedhet

A dokumentum kitér arra is, hogy ukrán szakértők egy része kompromisszumos megoldást javasolt: a szállítás részleges újraindítását minimális mennyiséggel, amelyet biztonsági kockázatokkal lehetne indokolni. A jelentés szerint Kijev felkészült arra is, hogy Magyarország és Szlovákia jogi lépéseket tehet a szerződések megsértése miatt, ami komoly pénzügyi következményekkel járhat.

Az ukránok üzenhettek a Tisza Párt vezetésének

A beszámolók szerint a müncheni biztonságpolitikai konferencián is szóba került a vezeték ügye. Titkosszolgálati információk alapján a Volodimir Zelenszkij vezette ukrán delegáció – német közvetítéssel – arról tájékoztatta a Tisza Párt vezetőit, hogy nem tervezik a szállítások újraindítását. A Tisza Párt képviselői jelezték: nyitottak arra, hogy Magyarország fokozatosan leváljon az orosz energiahordozókról.