Hatezer iszlamista terroristát szállítottak át Szíriából Irakba az amerikaiak, megakadályozva ezzel azt, hogy visszatérjen az Iszlám Állam

Hatezer ISIS-terroristát szállítottak át Szíriából egy iraki börtönbe az amerikaiak, megakadályozva ezzel egy nagyszabású börtönlázadást – közölte az az amerikai Középső Főparancsnokság (CENTCOM) a Fox News szerint. Titkosszolgálati források arról beszéltek a konzervatív tévécsatornának: ha a meghiúsított börtönlázadás sikerrel járt volna, azzal kiújulhatott volna az iraki polgárháború és visszatérhetett volna az Iszlám Állam.

A szóban forgó terroristákat – akiket a Fox Newsnak nyilatkozó források a rosszak között is a legrosszabbaknak neveztek – egy észak-szíriai létesítményben tartották fogva, ez jelentős biztonsági kockázatot jelentett, mivel a térség felett az új damaszkuszi kormány fegyveres erői helyett még a kurd milíciák gyakorolnak ellenőrzést.

„Ha ez a mintegy 6000 ember kijutna és visszatérne a csatatérre, az gyakorlatilag az ISIS azonnali újjáépítése lenne”

– nyilatkozta egy meg nem nevezett titkosszolgálati forrás a Fox Newsnak, indokolva ezzel az érintett börtön kiürítését, egyúttal érzékeltetve a helyzet súlyosságát.

Amióta 2024 decemberében alig másfél hét leforgása alatt az iszlamista hátterű Ahmed al-Sharaá vezette szíriai ellenzéki erők megbuktatták az Aszad-rendszert, a harcok jelentősebb része alább hagyott, azonban így is rendszeresek az összetűzések a damaszkuszi vezetés és a kurd fegyveresek között, emiatt pedig fennáll a veszélye a helyi büntetésvégrehajtási-rendszer összeomlásának, ami katasztrofális következményekkel járt volna a térségre nézve. Az elmúlt időszakban hónapról hónapra romlott a biztonsági helyzet, október végén a Tulsi Gabbard hírszerzési igazgató csapata egy elemzés során a Fox News szerint már arra jutott,

a szíriai helyzet folyamatos romlása megteremthette volna az alaphelyzetet egy nagyszabású börtönlázadáshoz.

A Tulsi Gabbard vezette szövetségi kormányszerv ezért intenzív tárgyalásokat kezdett a kurd fegyveresekkel és az iraki kormánnyal a hatezer terrorista elszállításáról, mielőtt a helyzet tovább súlyosbodott volna. „Ezek a félelmeink január elején erősödtek meg, amikor Aleppóban kitörtek a harcok, és kelet felé tovább terjedtek.”

„Az idő fogytán volt, hogy elkerüljük a katasztrófát. Láttuk ezt a súlyos válsághelyzetet”

– tette hozzá a Fox News forrása, aki részletesen beszélt a műveletben részt vett kormányzati ügynökségek és a külügyminisztérium működésének koordinációjáról is. Marco Rubio külügyminiszter napi irányítást gyakorolt a politikai szempontok megfogalmazása terén, míg a Tulsi Gabbard vezette hírszerzés egy munkacsoportot hozott létre, amely a közel-keleti térséget lefedő amerikai Központi Főparancsnoksággal (CENTCOM) tartotta a kapcsolatot a művelet során, amelynek egyetlen célja volt:

megakadályozni azt, hogy 6000 ISIS-terrorista ne térjen vissza a csatatérre.

Az iraki kormánnyal a Fox News forrásai szerint nagyon könnyen ment az együttműködés, mivel nem szerették volna, ha megismétlődne a 2014-es tragédia, amikor az ISIS több ezer terroristája Szíria felől törtek be az országba, majd elfoglalták a bibliai Ninive helyére épített Moszult, ahol emberi ésszel felfoghatatlan tömegmészárlást rendeztek. Miután sikerült előkészíteni a kiürítést, következett a terv végrehajtása.

„Az erőfeszítéseinknek köszönhetően (…) valamint helikopterek és más erőforrások felhasználásával beszállításával, néhány hét alatt sikerült elszállítani a közel hatezer terroristát”

– foglalta össze a sikeres hadművelet részleteit a Fox News forrása.

A börtöntábor kiürítése után az FBI ügynökei az iraki helyszínen biometrikus azonosítás segítségével regisztrálták a terroristákat, a Fox News szerint ez nagy segítséget jelenthet majd a hatóságoknak a terroristák elleni vádemeléseknél, amerikai és iraki tisztviselők ennek lehetőségét – valamint a titkosítás alól feloldható információk kiterjedését – még vizsgálják. Egyúttal az amerikai külügyminisztérium nyomást gyakorol azokra az országokra, hogy vállaljanak felelősséget azokért a külföldiekért, akik az elszállított terroristák között vannak.

A szóban forgó börtöntáborban a 6000 terrorista mellett családtagjaikat is fogva tartották, azonban a kurd fegyveresek erről megegyeztek az új szíriai vezetéssel, miszerint Damaszkusz átveszi a táborban tartózkodó ISIS-családtagokat.

